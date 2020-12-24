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24.12.2020 15:23
Рубрика: Экономика

В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины "Спутник V"

Текст: Светлана Ментюкова

В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", к апрелю 2021 года - 18 млн, в июне - 30 млн доз. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в интервью телеканалу РБК, отметив, что это может произойти и быстрее.

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"Масштабным я называю производство более 20-30 млн доз в месяц. К таким объемам мы подойдем чуть позже, но если говорить о декабре, то на самом деле, результаты даже чуть лучше, чем мы изначально планировали. У нас два показателя - это производство и ввод в гражданский оборот. То есть, если говорить о производстве, то будет произведено в декабре более 2,5 млн доз, гражданский оборот - чуть меньше. По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы и сверстаны предприятиями - это 3,5 млн доз. И затем это эскалирует до 18 млн доз к апрелю и до 30 млн доз к июню", - рассказал глава Минпромторга.

Есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее, - подчеркнул российский министр.

Минпромторг назвал сроки масштабного производства "Спутник V"
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