В Испании активизировались мошенники, предлагающие прививку от COVID-19

После объявления властями Испании о начале с 27 декабря кампании по вакцинации от коронавируса в стране активизировались мошенники. Как передает El Mundo, они предлагают гражданам, в первую очередь одиноким старикам, сделать прививку прямо на дому.

Злоумышленники утверждают, что имеют все необходимые разрешения для вакцинации людей в домашних условиях. Однако это не так. Прививку в Испании можно сделать только в специальных пунктах, которых насчитывается около 13 тысяч по всей стране. К тому же в ближайшие месяцы сделать себе укол тем или иным препаратом, закупленным властями Испании, смогут только врачи, социальные работники, пожилые люди, проживающие в домах престарелых, некоторые инвалиды. Для всех остальных групп населения вакцинация начнется не раньше марта.

Поисками мошенников уже занялись правоохранительные органы королевства.