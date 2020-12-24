В Италии начался общенациональный карантин

В Италии 24 декабря, в сочельник католического Рождества, начался общенациональный карантин. По данным правительства страны, введен запрет на передвижения граждан без необходимости, а также на любые собрания людей на площадях городов, в том числе в праздники.

По всей стране закрыты магазины розничной торговли, а рестораны и бары могут обслуживать клиентов только навынос. На праздничные застолья можно приглашать не более двух взрослых с детьми до 14 лет, пишет ТАСС.

Итальянские власти предприняли все возможное, чтобы ограничить встречи и передвижение граждан после Рождества и Нового года. Так называемая красная зона будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января. Запланированное на 7 января открытие горнолыжных курортов переносится на конец месяца. В этот же день - 7 января - должна начаться вакцинация населения от коронавируса.

В Италии зафиксировано 1,9 миллиона случаев COVID-19. Число летальных исходов превысило 70,3 тысячи.