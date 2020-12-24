Минкульт Италии объявил о грандиозных планах восстановить арену римского амфитеатра Флавиев, больше известного всему миру как Колизей.

Примерно через полтора тысячелетия после того, как была утрачена древняя арена главной достопримечательности Рима, которую в 2019 году посетили 7,5 миллиона человек, Колизей обзаведется новой - современной и инновационной. На ее строительство государство готово выделить 18,5 млн евро.

"Крупное технологическое вмешательство должно предоставить посетителям возможность не только видеть подземные комнаты Колизея, но и созерцать его красоту, стоя в центре арены", - подчеркнул министр культуры Италии Дарио Франческини. Он пояснил, что пол и все механические компоненты должны будут обладать способностью закрываться для того, чтобы защитить нижние уровни в случае дождя.

Планируется, что на сцене знаменитого амфитеатра будут проходить культурные мероприятия - концерты, тематические театральные постановки. Идея дать Колизею вторую жизнь не нова, а ее противники всегда указывали на сложность содержания амфитеатра в качестве концертной площадки. Ожидается, что реконструкция начнется в начале следующего года и завершится в 2023 году.