Новости

Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 20:42
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 20:34
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 19:47
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 19:42
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 19:30
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 19:19
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 19:07
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 19:05
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 19:04
В Воронеже задержан депутат гордумы 19:01
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 18:55
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 18:29
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020" 17:11
В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V" 17:09
В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 20:50
Рубрика: В мире

У Колизея будет арена

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Минкульт Италии объявил о грандиозных планах восстановить арену римского амфитеатра Флавиев, больше известного всему миру как Колизей.

Примерно через полтора тысячелетия после того, как была утрачена древняя арена главной достопримечательности Рима, которую в 2019 году посетили 7,5 миллиона человек, Колизей обзаведется новой - современной и инновационной. На ее строительство государство готово выделить 18,5 млн евро.

Фото: EPA-EFE/Andrea Merola
Старейшее кафе в мире оказалось на грани банкротства

"Крупное технологическое вмешательство должно предоставить посетителям возможность не только видеть подземные комнаты Колизея, но и созерцать его красоту, стоя в центре арены", - подчеркнул министр культуры Италии Дарио Франческини. Он пояснил, что пол и все механические компоненты должны будут обладать способностью закрываться для того, чтобы защитить нижние уровни в случае дождя.

Планируется, что на сцене знаменитого амфитеатра будут проходить культурные мероприятия - концерты, тематические театральные постановки. Идея дать Колизею вторую жизнь не нова, а ее противники всегда указывали на сложность содержания амфитеатра в качестве концертной площадки. Ожидается, что реконструкция начнется в начале следующего года и завершится в 2023 году.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек