В Израиле введут ограничения на дни рождественских праздников

Власти Израиля объявили о ведении специальных ограничений в праздничные дни. Они призваны предотвратить новый рост заболеваемости COVID-19 среди населения. Соответствующие рекомендации даны представителями спецкомиссии по коронавирусу при правительстве страны.

Ограничения касаются числа людей, которые могут собираться вместе. На период праздников на открытом воздухе разрешено одномоментное присутствие не более сотни человек, а в закрытых помещениях - до десяти, уточняет РИА Новости.

По данным местного минздрава, особые условия будут действовать с 17:00 часов 24 декабря до 20:00 часов 25 декабря, а также в аналогичные часы с 6 до 7 января и с 18 до 19 января. Возвращающиеся из-за границы израильтяне теперь обязательно должны выдержать карантин в специальных отелях, иностранцам в страну въезд закрыт, кроме особых случаев. Всего в стране зарегистрировано 385 тысяч 022 случая заражения новым типом коронавируса. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса.