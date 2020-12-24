Новости

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку российской вакцины 21:53
Фальков: Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ 21:33
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 23 тысячи военнослужащих 21:33
Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 20:42
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 20:34
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 19:47
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 19:42
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 19:30
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 19:19
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 19:07
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 19:05
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 19:04
В Воронеже задержан депутат гордумы 19:01
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 18:55
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 18:29
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 21:20
Рубрика: Спорт

Дюны и камни

Пилоты "КАМАЗ-мастер" о трудностях "Дакара-2021"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Уже меньше чем через две недели, 3 января, стартует легендарный ралли-рейд "Дакар". Как и в прошлом году он пройдет на территории Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии участников "Дакара-2021" ждут не только дюны, но и очень острые камни. Фото: Алексей Насыров / ТАСС В Саудовской Аравии участников "Дакара-2021" ждут не только дюны, но и очень острые камни. Фото: Алексей Насыров / ТАСС
В Саудовской Аравии участников "Дакара-2021" ждут не только дюны, но и очень острые камни. Фото: Алексей Насыров / ТАСС

По традиции, в классе грузовиков фаворитами будут экипажи российской команды "КАМАЗ-мастер". Накануне во время специальной пресс-конференции руководитель команды Владимир Чагин и ее пилоты Андрей Каргинов и Антон Шибалов поделились своими ожиданиями от предстоящей гонки.

На самом деле полной и окончательной уверенности, что ралли все-таки состоится, нет ни у кого. К примеру, три дня назад Саудовская Аравия, как и ряд других стран, закрыла границы из-за нового штамма коронавируса, и проведение гонки оказалось под реальной угрозой. К счастью, компромисс, кажется, нашли.

На "Дакаре" раздали стартовые номера

"Насколько нам известно, принято решение, что из нескольких городов Европы, из Парижа, Мюнхена, Праги, а также из Дубая будут организованы специальные чартеры, которые доставят участников на место соревнований", - поведал Чагин. А Каргинов признался, что вздохнет с облегчением, лишь когда увидит перед собой стартовый флаг.

По ходу ралли гонщикам придется соблюдать внушительный перечень требований. Но до абсурда доходить не будет. Например, в кабине члены экипажей будут обходиться без масок. "Это физически невозможно. Да и иммунитет друг к другу у нас выработан давно", - пошутил Шибалов.

Что касается непосредственно трассы, по словам Чагина, участников ждет непростой ландшафт: "Много острейших камней. Нигде таких нет на планете. Сложнейшие дюны". Кстати, в этот раз "КАМАЗ-мастер" к "Дакару" впервые полностью готовился в российских условиях. Говорят, понравилось.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

Главное сегодня

Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
ЕС и Британия достигли сделки по Brexit
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"