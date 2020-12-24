Уже меньше чем через две недели, 3 января, стартует легендарный ралли-рейд "Дакар". Как и в прошлом году он пройдет на территории Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии участников "Дакара-2021" ждут не только дюны, но и очень острые камни. Фото: Алексей Насыров / ТАСС

По традиции, в классе грузовиков фаворитами будут экипажи российской команды "КАМАЗ-мастер". Накануне во время специальной пресс-конференции руководитель команды Владимир Чагин и ее пилоты Андрей Каргинов и Антон Шибалов поделились своими ожиданиями от предстоящей гонки.

На самом деле полной и окончательной уверенности, что ралли все-таки состоится, нет ни у кого. К примеру, три дня назад Саудовская Аравия, как и ряд других стран, закрыла границы из-за нового штамма коронавируса, и проведение гонки оказалось под реальной угрозой. К счастью, компромисс, кажется, нашли.

"Насколько нам известно, принято решение, что из нескольких городов Европы, из Парижа, Мюнхена, Праги, а также из Дубая будут организованы специальные чартеры, которые доставят участников на место соревнований", - поведал Чагин. А Каргинов признался, что вздохнет с облегчением, лишь когда увидит перед собой стартовый флаг.

По ходу ралли гонщикам придется соблюдать внушительный перечень требований. Но до абсурда доходить не будет. Например, в кабине члены экипажей будут обходиться без масок. "Это физически невозможно. Да и иммунитет друг к другу у нас выработан давно", - пошутил Шибалов.

Что касается непосредственно трассы, по словам Чагина, участников ждет непростой ландшафт: "Много острейших камней. Нигде таких нет на планете. Сложнейшие дюны". Кстати, в этот раз "КАМАЗ-мастер" к "Дакару" впервые полностью готовился в российских условиях. Говорят, понравилось.