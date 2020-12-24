В комитете Госдумы по охране здоровья призвали встречать Новый год в кругу семьи

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян отказаться от массовых мероприятий и встречать Новый год в семейном кругу, так как риск заражения коронавирусом очень высок. По его словам, в праздники желательно не посещать пожилых родственников, поздравить их можно и дистанционно.

Стоит также отказаться от посещения торговых центров, мест массового скопления людей, а также крытых катков. "При этом речь не идет о том, чтобы лишать себя всех активностей: покупки можно проводить в онлайне, а массовые мероприятия заменить на семейные прогулки, в том числе и лыжные", - цитирует РИА Новости Менделевича.

Собираясь с ребенком на новогодний праздник, еще до покупки билета стоит уточнить заполняемость зала. Что же касается заграничных поездок, то нужно взвесить все "за" и "против". "Я бы призвал всех четко понимать, чем это может закончиться и что вместо празднования нового года человек может оказаться на больничной койке", - добавил Менделевич.

Он напомнил также, что с наступлением Нового года к вирусным инфекциям могут добавиться алкогольные интоксикации и травмы. "Предлагаю всем сделать небольшой праздник для медицинских работников и не пополнять ряды пациентов", - заключил Менделевич.