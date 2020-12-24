В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"

Американские рестрикции против проекта "Северный поток-2" способны его осложнить, но и Россия, и европейские партнеры заинтересованы в его реализации, заявили в Кремле.

На вопрос, есть ли у США реальные механизмы, чтобы остановить этот проект, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам: "Безусловно, эти рестрикции, которые американцы уже принимали, и которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности".

"Конечно же, это способно осложнить. Но вместе с тем и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, успеет ли администрация Дональда Трампа остановить проект, представитель Кремля ответил: "Мы здесь не склонны гадать на кофейной гуще. У нас есть свои задачи, мы их решаем".