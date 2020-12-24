В марте заработает новый портал госуслуг

Одна из целей цифровой трансформации госуправления - сделать взаимодействие между гражданами и органами власти практически незаметным, бесшовным. Создать экосистему, в которой гражданин будет автоматически - в проактивном режиме - получать необходимые ему услуги.

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Уже сейчас в режиме онлайн можно подать документы на получение паспорта, оплатить штрафы, записать ребенка в школу и на кружки, записаться к врачу и узнать состояние пенсионного счета. Задача государства - перевести в электронный формут до 95% госуслуг. "Опыт пандемии показал, что такие электронные услуги мы можем запускать очень быстро, буквально за пару недель", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. За короткое время удалось создать 48 новых услуг. По большинству из них доля онлайн-обращений составила 90%, что доказывает удобство такого формата для людей.

Самыми популярные услуги на портале - это запись на прием к врачу, запрос о состоянии пенсионных счетов, регистрация водительских удостоверений и постановка автомобиля на учет. В этом году самой популярной услугой стали выплаты на детей - количество обращений за ними перевалило за 25 млн.

"Портал госуслуг - высоконагруженный сервис, и он демонстрирует, что востребованность цифровых услуг и сервисов растет", - отметил вице-премьер. Весной, когда были запущены первые детские выплаты, портал оказался не готов к колоссальной нагрузке - в пиковые дни его посещали до 17 млн человек. Тогда мощности портала пришлось увеличить.

Сейчас очевидно, что спрос на онлайн-услуги постоянно растет. Новая версия портала, которая заработает в марте 2021 года, должна стать более технологичной, чтобы справляться с любыми объемами.

Кроме того, будет меняться сама структура госуслуг. Сроки их оказания сокращаются до нескольких часов. Там, где требуется межведомственное согласование и проверка данных, они будут занимать максимум до двух дней, рассказал Чернышенко. "В идеале мы хотим сделать так, чтобы можно было в один клик получить справку или услугу", - сказал он. Для этого нужно внедрять новые решения в работу портала.

Государство стремится к проактивности в сфере госуслуг - когда услуга будет предоставляться человеку автоматически, без сбора справок и документов. Ключевой должна стать реестровая модель оказания госуслуг - официальными будут только сведения в государственных информационных системах, а не бумажные документы. В электронном формате уже есть СНИЛС, медицинские карты и справки, свидетельство о праве на собственность, сертификат на материнский капитал, страховка ОСАГО, трудовые книжки и другие. Со временем их число будет увеличиваться.

Госуслуги логически выстраиваются в комплексы услуг - "суперсервисы", которые охватят основные сферы жизни человека - рождение и воспитание ребенка, образование, имущество и другие. Всего к запуску планируется 25 суперсервисов, два из них уже реализовано - поступление в вуз онлайн (в этом году подано 70 тыс. заявлений в 54 вуза) и оформление европротокола о ДТП онлайн (более 220 тыс. скачиваний приложения "Помощник ОСАГО").