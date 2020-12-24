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24.12.2020 16:28
Рубрика: Власть

В МИД ответили на обвинения о причастности РФ к хакерской атаке на США

Текст: Диана Ковалева
Обвинения американской стороны в причастности России к массовой хакерской атаке на федеральные ведомства США не имеют никаких доказательств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам дипломата, 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео в одном из интервью открыто заявил, что Россия находится в списке врагов Америки, российское ядерное оружие несет "грандиозную угрозу американцам", а за новой кибератакой на правительство в Вашингтоне якобы стоит Москва.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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"Все это, естественно, как всегда без каких-то данных, цифр, ссылок хотя бы на что-то", - заявила Захарова на брифинге.

Официальный представитель российского МИД также напомнила, что 14 мая 2019 года в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Помпео от имени США подчеркивал желание "улучшить отношения между нашими странами".

"Он заверял, что делает все для того, чтобы предпринять шаги на этом направлении. Теперь мы видим, какие. Вместо этого мы теперь слышим от главного дипломата страны откровенно враждебную риторику, отнюдь не способствующую нормализации двустороннего диалога", - сказала Захарова.

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