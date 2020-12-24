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24.12.2020 21:30
Рубрика: Общество

Волонтеров просят не беспокоиться

Новых добровольцев для тестирования вакцины "Спутник V" больше не потребуется
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Количество участников заключительной фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" ограничат 31 тыс. человек - столько добровольцев набрано на данный момент из запланированных 40 тысяч. Такое решение принял Минздрав России.
Набор волонтеров для тестирования других вакцин продолжится. Фото: Александр Корольков/РГ Набор волонтеров для тестирования других вакцин продолжится. Фото: Александр Корольков/РГ
Набор волонтеров для тестирования других вакцин продолжится. Фото: Александр Корольков/РГ

Новых волонтеров для тестирования "Спутника V" больше набирать не будут. В министерстве пояснили: решение ограничить число участников принято на основании промежуточных данных клинических исследований. Препарат подтвердил высокую эффективность и хороший профиль безопасности - полученных данных достаточно, тем более что уже началась широкая вакцинация населения, и в общей сложности вакцину получило уже более 100 тысяч человек.

При этом испытания не остановлены, они продлятся до лета - ведь необходимо отследить возможные отложенные во времени последствия применения препарата. "Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом, в том числе с сохранением группы плацебо, в течение как минимум шести месяцев", - подчеркнули в министерстве.

Наблюдение за добровольцами продолжится до лета, чтобы отследить возможные отложенные последствия вакцинации - такова мировая практика

Такое решение соответствует мировой регуляторной практике. Так, несколько дней назад об уменьшении числа участников исследований своей вакцины от COVID-19 с 60 до 40 тыс. заявила американская компания J&J.

Нашим добровольцам больше не будут вводить плацебо, так как пандемия продолжается и важно защитить как можно больше людей, - отметил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. А главный разработчик "Спутника V", замдиректора Центра Денис Логунов заявил, что прививать плацебо в условиях продолжающейся эпидемии не этично по отношению к добровольцам.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Гинцбург: "Спутник V" защитит от заражения "британским" штаммом коронавируса

Тем не менее в минздраве менять протокол исследований не собираются. "Расслепление исследования на текущем этапе не планируется", - уточнили в министерстве. Это означает, что те добровольцы, кого случайным образом привили плацебо, останутся в анонимном статусе до конца исследований. Правда, как рассказал Гинцбург, некоторые из волонтеров самостоятельно делают себе анализы на антитела, и убедившись в их отсутствии, идут иделают полноценную прививку, потому что не хотят заразиться и заболеть.

"Известно, что в настоящий момент в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины "Спутник V" в Москве принимают участие почти 32 тысячи добровольцев, и четверть из них получили плацебо. Этого количества участников может быть достаточно для исследования профиля безопасности и профилактической эффективности вакцины, - считает завкафедрой клинической фармакологии и терапии, ректор Российской медакадемии непрерывного профобразования, членкор РАН Дмитрий Сычев. - Кстати, другие производители привлекли к участию в исследованиях своих вакцин сопоставимое число добровольцев. Например, в клинических испытаниях вакцины американской компании Moderna участвуют около 30 тысяч человек".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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