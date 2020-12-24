В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения

В столице разрабатывают школьные экскурсии по местам боевых действий московского народного ополчения во время Великой Отечественной войны. Причем если обычных школьников повезут на автобусах, то кадеты могут отправиться пешком. О возможности организовать для кадетов военно-полевой поход рассказал во время пресс-конференции председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Предложение поступило от самих кадетов. "Они предложили устроить экскурсию в виде военно-полевого выхода по местам боев, - сказал Шапошников. - Во время таких походов- экскурсий, ребята смогут пройти по знаковым местам боев через леса, поля".

Он отметил, что отправиться в такие экскурсии смогут более подготовленные и заряженные на будущую поисковую работу ребята.

По словам Шапошникова, всего проработано несколько школьных экскурсионных маршрутов по местам боев московского народного ополчения. Так, экскурсии запланированы в Вяземский район Смоленской области, по Московской области. На эти экскурсии смогут отправиться около 1,5 тысячи школьников.

Также спикер отметил, что в столице откроют два памятника народному ополчению около дома 39 по Кутузовскому проспекту и на пересечении Ленинградского проспекта и Скаковой улицы. Они уже готовы к открытию, это памятники 18 и 21 дивизиям народного ополчения. "Их открытие планируем ближе к весне, когда станет теплее, возможно, улучшится эпидемиологическая ситуация, - рассказал Шапошников. - Кроме этого, продолжаем работу над созданием единого стандарта музея патриотического воспитания. До лета откроем воссозданный музей народного ополчения. Он станет моделью будущего музея для тех учебных учреждений города, которые в этом заинтересованы".

Напомним, что недавно в Екатерининском парке был открыт памятный знак 6-й дивизии московского народного ополчения.