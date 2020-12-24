В Москву идут 15-градусные морозы

В начале следующей недели в Москву придут 15-градусные морозы. Такими прогнозами с РИА Новости поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Причиной похолодания станет обширный антициклон. К утру, 28 декабря, в Москве похолодает местами до минус 15 градусов, а в Подмосковье - даже до минус 17. Ночь на 28 декабря будет самой холодной в этом месяце.

Морозы сохранятся и во вторник, а далее придет западный циклон. Он должен принести в Москву снегопады. Ранее "РГ" писала, что завтра в столице ожидается снежная атака циклона "Грета".