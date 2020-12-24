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24.12.2020 / 11:53
Текст: Сергей Бабкин

В Москву идут 15-градусные морозы

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В начале следующей недели в Москву придут 15-градусные морозы. Такими прогнозами с РИА Новости поделился ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Причиной похолодания станет обширный антициклон. К утру, 28 декабря, в Москве похолодает местами до минус 15 градусов, а в Подмосковье - даже до минус 17. Ночь на 28 декабря будет самой холодной в этом месяце.

Морозы сохранятся и во вторник, а далее придет западный циклон. Он должен принести в Москву снегопады. Ранее "РГ" писала, что завтра в столице ожидается снежная атака циклона "Грета".

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