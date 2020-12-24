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В популярных расширениях браузеров нашли вредоносный код

Текст:   Виктория Чернышева
24.12.2020,  
16:24
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В более чем 20 расширениях браузеров обнаружили потенциально вредоносный код. В число "зараженных" вошли популярные Frigate Light, Frigate CDN и SaveFrom. Об этом сообщили "Лаборатория Касперского" и Яндекс.

Как уточнили эксперты, использование браузеров с такими расширениями могло дать возможность злоумышленникам получить доступ к аккаунту пользователя в одной из популярных соцсетей. Кроме этого хакеры могли накручивать просмотры видеороликов на разных площадках.

Эта схема запускалась только в том случае, если браузер использовался активно. Вредоносный код включал в себя защиту от обнаружения.

В итоге пользователи могли столкнуться с замедлением работы устройства и компрометацией аккаунтов.

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Яндекс обнаружил скрытый поток трафика, после чего отключил расширения в Яндекс.Браузере. "Лаборатория Касперского" блокирует подобную активность на устройствах, где установлены продукты компании. Разработчики соцсети и наиболее популярных браузеров уже в курсе проблемы - им передали все необходимые данные для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки.

Как уточнили в "Лаборатории Касперского", потенциальными жертвами этой схемы могут быть более миллиона пользователей. Код из расширений браузера не только накручивал просмотры роликов, но и получал доступ к аккаунтам социальной сети, что в дальнейшем могло использоваться, например, для накрутки лайков.

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