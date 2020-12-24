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24.12.2020 20:23
Рубрика: В мире

В посольстве РФ во Франции ветерану вручили медаль "75 лет Победы"

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)
Ветерану Великой Отечественной войны 95-летнему Владимиру Располыхину в российском посольстве во Франции была вручена юбилейная медаль "75 лет Победы".
Фото: Посольство РФ во Франции Фото: Посольство РФ во Франции
Фото: Посольство РФ во Франции
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Выступивший на церемонии посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что для него большая честь от имени российского руководства наградить ветерана юбилейной медалью.

"Более того для меня это двойная честь, потому что я сын и внук ветеранов войны. Мне особенно близко все, что связано с этим поколением победителей, - подчеркнул посол.- Если бы не они, то не было бы никого из нас с вами сегодня. Это большая гордость, что в наших рядах еще есть ветераны".

Алексей Мешков также передал Владимиру Располыхину поздравления президента России Владимира Путина и памятные подарки.

В ответном слове ветеран поблагодарил за награду и поведал о том, что пошел на фронт со школьной скамьи, когда ему было 17 лет.

"Мы долго шли к победе, несли тяжелые потери, но верили в то, что придем к заветной цели. Я воевал на землях Венгрии, Австрии, участвовал в освобождении Будапешта, Вены, а закончил войну в Чехословакии рядом с городом Зноймо. В тот майский день 45-го мы развернули радиостанцию и слушали голос Москвы. Наш народ победил, а иначе и быть не могло",- заявил Владимир Располыхин и добавил: "Тогда мы справились с опаснейшим врагом - немецким фашизмом, и теперь, когда свирепствует коронавирус, я уверен, что и ему мы свернем шею".

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Владимир Располыхин родился в 1925 году в поселке Пролетарский Московской области. С начала войны работал на оборонительных укреплениях в Орле, а в армию был призван в январе 1943 года. В том же году окончил школу радиоспециалистов радистом 3-го класса и был направлен в воздушно-десантную бригаду. Сражался на 3-м и 4-м Украинских фронтах. Был награжден Орденом Красного знамени и Орденом Отечественной войны, двумя медалями "За отвагу", медалями за освобождение Будапешта и Вены. В последние годы жил у дочери в Австрии, где неоднократно возглавлял колонну "Бессмертного полка", а затем вместе с семьей дочери переехал во Францию.

В мире Европа Франция 75 лет Великой Победы Вторая мировая война

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