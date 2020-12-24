В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"

Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, - заявил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии вакцины в Аргентину.

Аргентина стала вторым зарубежным государством (после Беларуси), зарегистрировавшим наш препарат на своей территории. Ранее о готовности первым в стране сделать прививку российской вакциной "Спутник V" сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.

В РФПИ сообщили, что в Аргентину доставили 300 тысяч доз вакцины.

"V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. "victory"- победа), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", - объяснил глава РФПИ.