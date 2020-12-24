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24.12.2020 17:54
Рубрика: Общество

В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная

Буква "V" в названии вакцины "Спутник V" означает победу над коронавирусом, - заявил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя доставку первой партии вакцины в Аргентину.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины "Спутник V"

Аргентина стала вторым зарубежным государством (после Беларуси), зарегистрировавшим наш препарат на своей территории. Ранее о готовности первым в стране сделать прививку российской вакциной "Спутник V" сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.

В РФПИ сообщили, что в Аргентину доставили 300 тысяч доз вакцины.

"V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. "victory"- победа), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", - объяснил глава РФПИ.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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