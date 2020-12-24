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24.12.2020 21:40
Рубрика: Общество

Крупными мазками

Роспатент назвал самые интересные изобретения для борьбы с COVID-19
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
По 131 из 500 заявок, поступивших в Роспатент на регистрацию изобретений и полезных моделей, созданных для борьбы с COVID-19, уже выданы патенты. Об этом сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.

"По 131 заявке патенты уже выданы, - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной отечественным разработкам средств для борьбы с коронавирусом. - Мы уверены в каждой из них: эти изобретения действительно работают".

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Среди этих документов есть и первый в мире патент о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V", подчеркнул Григорий Ивлиев, сравнив эту разработку с полетом Юрия Гагарина в космос.

"На вакцины выдано семь патентов: три получил Центр имени Гамалеи, четыре - НИЦ "Вектор", - добавила замдиректора Федерального института интеллектуальной собственности Татьяна Эриванцева. - Кроме того, выданы патенты на препараты для лечения коронавируса, диагностические и тест-системы, а также средства дезинфекции и индивидуальной защиты".

Больше всего заявок поступило от частных лиц, в основном они касаются средств дезинфекции или индивидуальной защиты. Следом по количеству идут компании, их специализация - препараты для лечения коронавируса. На третьем месте научные организации. Однако их разработки наиболее сложные и интересные, именно это объясняет их небольшое количество, пояснила Эриванцева.

Среди запатентованных изобретений, предназначенных для борьбы с COVID-19 и его профилактики, в Роспатенте выделили наиболее интересные. Одно из таких - робот для взятия мазка из зева пациента с подозрением на коронавирус. Его разработали специалисты Института конструкторско-технологической информатики РАН.

Выделил Роспатент и тест-систему, созданную в Институте биоорганической химии РАН. Она позволяет в рамках одного исследования оценить уровень содержания в крови сразу трех иммуноглобулинов.

"Много интересных разработок в сфере альтернативных способов диагностики COVID-19, - отметила Татьяна Эриванцева. - Институт хирургии имени Вишневского получил патент на технологию оценки поражения легкого без проведения МРТ для пациентов, которым такое исследование противопоказано".

Поток заявок в Роспатент достиг 50 тысяч штук в год

Еще один запатентованный способ изучить состояние легкого без МРТ предложили столичные медики в содружестве с исследователями из МГУ. Он основан на анализе крови и клинической картины, проведенного с применением искусственного интеллекта.

Среди средств индивидуальной защиты самой интересной разработкой признана маска, полотно которой измеряет ее температуру и влажность, а потом предупреждает человека, что пора сменить средство защиты.

Также было предложено много интересных новых технологий для дезинфекции.

Общество Здоровье Правительство Минэкономразвития Роспатент Пандемия коронавируса COVID-19

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