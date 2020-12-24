По 131 из 500 заявок, поступивших в Роспатент на регистрацию изобретений и полезных моделей, созданных для борьбы с COVID-19, уже выданы патенты. Об этом сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.

"По 131 заявке патенты уже выданы, - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной отечественным разработкам средств для борьбы с коронавирусом. - Мы уверены в каждой из них: эти изобретения действительно работают".

Среди этих документов есть и первый в мире патент о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V", подчеркнул Григорий Ивлиев, сравнив эту разработку с полетом Юрия Гагарина в космос.

"На вакцины выдано семь патентов: три получил Центр имени Гамалеи, четыре - НИЦ "Вектор", - добавила замдиректора Федерального института интеллектуальной собственности Татьяна Эриванцева. - Кроме того, выданы патенты на препараты для лечения коронавируса, диагностические и тест-системы, а также средства дезинфекции и индивидуальной защиты".

Больше всего заявок поступило от частных лиц, в основном они касаются средств дезинфекции или индивидуальной защиты. Следом по количеству идут компании, их специализация - препараты для лечения коронавируса. На третьем месте научные организации. Однако их разработки наиболее сложные и интересные, именно это объясняет их небольшое количество, пояснила Эриванцева.

Среди запатентованных изобретений, предназначенных для борьбы с COVID-19 и его профилактики, в Роспатенте выделили наиболее интересные. Одно из таких - робот для взятия мазка из зева пациента с подозрением на коронавирус. Его разработали специалисты Института конструкторско-технологической информатики РАН.

Выделил Роспатент и тест-систему, созданную в Институте биоорганической химии РАН. Она позволяет в рамках одного исследования оценить уровень содержания в крови сразу трех иммуноглобулинов.

"Много интересных разработок в сфере альтернативных способов диагностики COVID-19, - отметила Татьяна Эриванцева. - Институт хирургии имени Вишневского получил патент на технологию оценки поражения легкого без проведения МРТ для пациентов, которым такое исследование противопоказано".

Еще один запатентованный способ изучить состояние легкого без МРТ предложили столичные медики в содружестве с исследователями из МГУ. Он основан на анализе крови и клинической картины, проведенного с применением искусственного интеллекта.

Среди средств индивидуальной защиты самой интересной разработкой признана маска, полотно которой измеряет ее температуру и влажность, а потом предупреждает человека, что пора сменить средство защиты.

Также было предложено много интересных новых технологий для дезинфекции.