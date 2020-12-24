В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов

Разнообразные салаты - одни из главных блюд на новогоднем столе. Однако важно помнить, что при неправильном хранении они могут стать причиной тяжелого пищевого отравления. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что любой салат - это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способных продуцировать токсины. Майонез и различные соусы, которые часто используют в качестве заправки, ускоряют процессы размножения микробов, пишет РИА Новости. В салатах обычно смешаны продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности конкретного блюда зависит от его рецепта.

Салаты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам, их рекомендуется хранить в холодильнике. Дольше всего сохраняют свежесть блюда из маринованных, соленых, квашеных овощей - 36 часов. Салаты из фруктов, сырых или вареных овощей, а также с мясом, птицей или копченостями хранятся 18 часов (после заправки - 12 часов). Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц хранятся 6 часов, салаты с морепродуктами без заправки - 12 часов.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что безопаснее всего заправлять салаты перед подачей. Не стоит оставлять их на всю ночь на новогоднем столе при комнатной температуре.