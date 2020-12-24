Новости

В Конгрессе США намерены преодолеть вето Трампа на оборонный бюджет 05:45
Уже 13 префектура Японии заявила о вспышке птичьего гриппа 05:27
В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов 05:02
Эксперты раскрыли реальные возможности космических спутников 04:40
Трамп помиловал экс-главу предвыборного штаба Манафорта и советника Стоуна 04:19
В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса 04:13
Трамп выступил за назначение спецпрокурора для расследования итогов выборов 03:44
Перечислены новые запреты для курильщиков 03:44
На юго-западе Японии пропало рыболовецкое судно 03:01
Британцы назвали Маргарет Тэтчер лучшим премьером для решения проблем 02:58
В Израиле введут ограничения на дни рождественских праздников 02:42
Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну 02:32
Обнаруженный в Британии штамм вируса из ЮАР впервые был выявлен в октябре 01:59
"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Болоньей" 01:33
Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки 01:10
СК возбудил уголовное дело после стрельбы во дворе дома в Москве 01:08
Число пострадавших от взрыва в офисном здании в Балтиморе выросло до 23 00:48
В Москве мужчина обстрелял девушку с подругами 00:46
Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ 00:43
В Грузии объявили о предстоящих санитарных ограничениях 00:33
Трамп наложил вето на оборонный бюджет 2021-го года 23.12.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.12.2020
Миллиардер Игорь Сосин скончался на Занзибаре 23.12.2020
В Нью-Йорке будут штрафовать пассажиров из Британии за нарушение карантина 23.12.2020
В "Единой России" назвали срок принятия закона о выходном 31 декабря 23.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 05:02
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о сроках хранения салатов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разнообразные салаты - одни из главных блюд на новогоднем столе. Однако важно помнить, что при неправильном хранении они могут стать причиной тяжелого пищевого отравления. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
Назван город с самым дешевым салатом оливье

Специалисты напоминают, что любой салат - это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способных продуцировать токсины. Майонез и различные соусы, которые часто используют в качестве заправки, ускоряют процессы размножения микробов, пишет РИА Новости. В салатах обычно смешаны продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности конкретного блюда зависит от его рецепта.

Салаты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам, их рекомендуется хранить в холодильнике. Дольше всего сохраняют свежесть блюда из маринованных, соленых, квашеных овощей - 36 часов. Салаты из фруктов, сырых или вареных овощей, а также с мясом, птицей или копченостями хранятся 18 часов (после заправки - 12 часов). Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц хранятся 6 часов, салаты с морепродуктами без заправки - 12 часов.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что безопаснее всего заправлять салаты перед подачей. Не стоит оставлять их на всю ночь на новогоднем столе при комнатной температуре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Новый год

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Перечислены новые запреты для курильщиков
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации