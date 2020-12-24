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24.12.2020 00:01
Рубрика: Общество

С чего бы зачать

В России может появиться единый лист ожидания ЭКО
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
Ждать бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС в среднем приходится 1 год и 1 месяц, подсчитали в Счетной палате (СП).

При этом, если в Москве пациенткам ждать вообще не приходится, то в Республике Карелии от постановки диагноза до операции может пройти от года до четырех лет. Примерно 3-16 месяцев длится очередь в Воронежской, Калужской, Костромской, Кировской, Пензенской, Кемеровской областях, а также в республиках Калмыкия, Крым, Кабардино-Балкарской, Чеченской республиках, в Пермском, Приморском, Камчатском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Севастополе. К середине 2020 года ждали бесплатное ЭКО по ОМС почти 25 тысяч человек.

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Сейчас регионы не обязаны устанавливать сроки ожидания ЭКО, поэтому аудиторы предлагают ввести единый лист ожидания процедуры по всей стране. В минздраве отмечают, что число ЭКО в первом полугодии 2020-го упало почти в два раза из-за пандемии, сейчас регионы пытаются наверстать упущенное. Помимо этого Счетная палата предложила включить в программу госгарантий хранение криоконсервированных эмбрионов, генетическое тестирование перед имплантацией и лекарственное обеспечение беременных женщин, перенесших процедуру ЭКО. Сейчас все это оплачивают сами пациенты, и затраты варьируются от 3750 до 180 тысяч рублей. Нередко людям приходится самостоятельно возмещать расходы, превышающие нормативы. Так, стоимость процедуры в зависимости от мероприятий может достигать 224 500 рублей, что в 1,9 раза больше тех затрат, которые предусмотрены государством, -118 713,5 рубля.

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