В России может появиться единый лист ожидания ЭКО

Ждать бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС в среднем приходится 1 год и 1 месяц, подсчитали в Счетной палате (СП).

При этом, если в Москве пациенткам ждать вообще не приходится, то в Республике Карелии от постановки диагноза до операции может пройти от года до четырех лет. Примерно 3-16 месяцев длится очередь в Воронежской, Калужской, Костромской, Кировской, Пензенской, Кемеровской областях, а также в республиках Калмыкия, Крым, Кабардино-Балкарской, Чеченской республиках, в Пермском, Приморском, Камчатском краях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Севастополе. К середине 2020 года ждали бесплатное ЭКО по ОМС почти 25 тысяч человек.

Сейчас регионы не обязаны устанавливать сроки ожидания ЭКО, поэтому аудиторы предлагают ввести единый лист ожидания процедуры по всей стране. В минздраве отмечают, что число ЭКО в первом полугодии 2020-го упало почти в два раза из-за пандемии, сейчас регионы пытаются наверстать упущенное. Помимо этого Счетная палата предложила включить в программу госгарантий хранение криоконсервированных эмбрионов, генетическое тестирование перед имплантацией и лекарственное обеспечение беременных женщин, перенесших процедуру ЭКО. Сейчас все это оплачивают сами пациенты, и затраты варьируются от 3750 до 180 тысяч рублей. Нередко людям приходится самостоятельно возмещать расходы, превышающие нормативы. Так, стоимость процедуры в зависимости от мероприятий может достигать 224 500 рублей, что в 1,9 раза больше тех затрат, которые предусмотрены государством, -118 713,5 рубля.