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24.12.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Все школы получат доступ в интернет

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
К 2030 году 97% российских семей получат широкополосный доступ к интернету, а уже в следующем году завершится подключение к Сети школ и больниц.

В России мобильный интернет - один из самых быстрых и дешевых в мире. Однако широкополосный интернет, позволяющий без перебоев учиться, работать и смотреть кино онлайн, добрался лишь до 78% россиян (по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций за 2020 год).

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Неравномерное распространение интернета создает неравенство возможностей. Пандемия, которая потребовала перевода значительной части повседневной жизни в удаленный формат, буквально обнажила эту "разбалансированность", отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В этом году появились новые нормы по предоставлению универсальных услуг связи (УУС). Точки Wi-Fi и сотовая связь должны появиться во всех населенных пунктах, где проживают хотя бы 100 человек. Граждане смогут проводить интернет от этой точки прямо к себе домой - либо за свой счет, либо заплатив оператору УУС за организацию канала.

К интернету за счет государства подключают социально-значимые объекты - школы, фельдшерские пункты и госорганы. "В 2021 году должно быть завершено подключение к интернету всех соцобъектов, - рассказал вице-премьер. - Больше 60% уже подключено, подключат еще 35 тысяч объектов". И это не просто прокладка кабеля до здания, но и подключение оборудования для раздачи бесплатного интернета внутри помещений. В планах государства - обеспечить всех учителей планшетами.

35 тысяч социально значимых объектов подключат к интернету в 2021 году

А к 2026 году подводная линия связи протянется от Мурманска до Владивостока. Также в этом году началось строительство оптоволоконной линии связи до Чукотки, которая до сих пор не присоединена к единой сети электросвязи наземными каналами. Она будет готова уже к 2022 году.

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