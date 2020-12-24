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24.12.2020 21:45
Рубрика: В мире

В Словакии установили мемориал с именами советских воинов

Текст: Юрий Гаврилов
В словацком городе Зволен на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии завершили установку 120 мемориальных плит с именами захороненных там 11 тысяч 327 советских воинов.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ "РГ" сообщили, что сотрудники представительства нашего военного ведомства в Словакии составляли этот именной список более двух лет. Потребовалось тщательно изучить множество документов из архивов министерства. Были, в частности, исследованы донесения о безвозвратных потерях, документы из полевых госпиталей, книги погребения, приказы об исключении из списков, журналы боевых действий. Работали также с реестром воинских захоронений МВД Словакии. Это ведомство отвечает за военно-мемориальную деятельность.

Фото: Макс Альперт / РИА Новости
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Кроме того, пришлось сопоставлять по историческим и современным картам Словакии места, где шли бои в период Второй мировой войны. Велась работа с обращениями граждан - родственниками участников боев за освобождение страны от фашистов. Проверялась поступившая от них информация. Если подтверждалось, что наш солдат или офицер погиб на территории Словакии, его имя, по согласованию с МВД республики, вносили в паспорт воинского захоронения и в список для нанесения на мемориальные плиты.

Этот масштабный проект объединил несколько поколений и две страны. К архивной работе также подключились сотрудники посольства России в Словакии, волонтеры из разных городов России, соотечественники, проживающие в Словакии, словацкие школьники, учителя, общественные деятели, историки, ветераны. Сотрудники представительства Минобороны РФ в Словакии разработали для них подробную инструкцию, как работать с базами данных российского военного ведомства, размещенными в открытом доступе.

После этого состоялся финальный этап - окончательная проверка именного списка захороненных, исключение из него дублирующихся сведений, исправление технических неточностей. После чего начались работы над созданием макетов памятных таблиц и их установкой. Символично, что этот масштабный проект был завершен в год 75-летия Великой Победы.

Справка "РГ"

На открытом в словацком городе Зволен в 1946 году Центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии в 320 одиночных и 18 братских могилах покоятся в общей сложности 17 тысяч 280 советских солдат и офицеров. Здесь в послевоенные годы были перезахоронены привезенные из ближайших районов эксгумированные останки наших воинов.

На мемориальном комплексе в их память установили 15-метровый обелиск на ступенчатом основании. Он увенчан пятиконечной металлической звездой, обрамленной оливковой ветвью. Военно-мемориальное кладбище в Зволене является памятником культуры, охраняемым государством.

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