В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 23 тысячи военнослужащих

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID вылечились 245 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 22 тысяч 979 человек.

По сведениям на вечер 24 декабря, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 86 тысяч 790 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 тысячи 41 военный. У них диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувшую среду и несколькими днями ранее. 2 тысячи 287 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят человек изолированы по месту службы. Девятнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 685 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести - 17 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 13 тысячам 325 пациентам, четыре тысячи четыреста сорок два из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.