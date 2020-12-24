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24.12.2020 20:30
Рубрика: Власть

Вирус остался в повестке

Валентина Матвиенко: Закон о самоизоляции может появиться весной 2021 года
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Совет Федерации завершает осеннюю сессию, в пятницу палата соберется на заключительное заседание. А накануне итоги года на пресс-конференции подвела спикер CФ Валентина Матвиенко. Она считает, что сенаторы, несмотря на экстремальные условия, связанные с пандемией коронавируса, хорошо выполнили свою работу, а в следующем году страну ждет позитивное развитие.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Честно говоря, не помню столь напряженного трудного времени, когда в течение всего года приходилось работать в таком жестком режиме. Могу точно сказать, что работа в таких форс-мажорных обстоятельствах, созданных пандемией, стала для палаты серьезным испытанием. Могу точно сказать, что мы это испытание выдержали", - сказала она.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко приняла участие в акции "Елка желаний"

За год сенаторы рассмотрели более 540 законов, провели 15 парламентских слушаний, более 100 "круглых столов". И несмотря на то, что коронавирус не обошел палату стороной (переболели или отбыли карантин 55 человек), на всех заседаниях был "кворум с запасом", подчеркнула спикер. В числе самых важных законов осенней сессии она назвала пакет инициатив, направленных на реализацию новых положений Конституции, а также поправки в Налоговый кодекс о повышенном НДФЛ на доходы от 5 млн рублей в год, средства от которого направят на лечение детей с редкими заболеваниями. Отдельно Валентина Матвиенко остановилась на документах, разработанных в связи с пандемией. Так, при участии сенаторов уже был принят закон об удаленной работе, на рассмотрении в Госдуме находится проект об онлайн-образовании. "Закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случаи форс-мажорных обстоятельств - жесткого карантина, пандемии и так далее", - пояснила она.

Сейчас сенаторы изучают правила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где прописаны понятия "изоляция" и "карантин" . "Думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся", - заявила глава Совфеда. А вот идею введения "ковидных паспортов" для обладателей иммунитета к коронавирусу она категорически отвергла. "Это, знаете, из области антиутопии", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос "Российской газеты". "Вводить такие паспорта, устраивать дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо. Я категорический противник такого рода документов", - добавила она. По мнению спикера, в нынешней ситуации гораздо важнее наращивать объемы тестирования и налаживать вакцинацию от коронавируса. "Главное - массовая вакцинация, обретение общенационального иммунитета. Это главная защита наших граждан от заболевания и главное в борьбе с пандемией", - уверена глава Совфеда.

В верхней палате вакцинация уже идет, и сама Валентина Матвиенко намерена сделать прививку от коронавируса, когда найдет для этого время в своем рабочем графике.

Вводить "ковидные паспорта", устраивать дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо

Говоря о событиях 2021 года, глава Совфеда заявила, что в первую очередь сенаторы ожидают, "что в начале года будет Послание президента Федеральному Собранию, в котором ставятся конкретные приоритетные задачи".

В Совфеде готовы принять новых сенаторов по президентской квоте. Рабочие места для них уже предусмотрены. Но говорить о конкретных персоналиях Валентина Матвиенко не стала. Она напомнила, что назначать сенаторов - представителей Российской Федерации будет президент. А что касается Дмитрия Медведева, который получил право на пожизненное сенаторство, то он с таким заявлением в Совфед еще не обращался. Но такое право у него сохраняется в соответствии с законом о порядке формирования Совета Федерации, напомнила Матвиенко.

В палате идет работа по подготовке к запланированным на следующий год международным мероприятиям, в том числе Евразийскому женскому форуму, он намечен на сентябрь. "Я уверена, что к сентябрю ситуация (с коронавирусом) в России стабилизируется, но мы не знаем, какая будет ситуация в других государствах", - сказала спикер и добавила, что не представляет себе "такой форум в режиме онлайн". Окончательное решение о его судьбе будет принято в начале 2021 года.

За год сенаторы рассмотрели более 540 законов, провели 15 парламентских слушаний

Председателя спросили и о сроках единого дня голосования, который намечен на сентябрь. "Я согласна, что сентябрь является оптимальным, тем более что никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил", - сказала она. "Мне кажется, пора заканчивать эти дискуссии и совершенствовать возможности и условия для голосования в те сроки, которые сегодня определены", - добавила глава Совфеда.

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