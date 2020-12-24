ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65%

Уровень одобрения россиянами деятельности президента Владимира Путина в течение 2020 года находился в диапазоне 61-65%, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на итоговом заседании научного совета центра на тему: "Социальные и политические итоги 2020 года и прогнозы на 2021 год".

"Если говорить по интегральным оценкам, то на протяжении этого года уровень одобрения деятельности президента РФ в узком диапазоне варьировался - 61-65%. Последний месяц, ноябрь - 62%, то есть почти ровно посередине этого диапазона", - приводит его слова ТАСС.

По словам главы ВЦИОМ, важнейшим аспектом поддержки президента остается уровень одобрения внешней политики, в ноябре этот показатель составил 71%. Более половины россиян довольны состоянием внутренней политики - 50-52%. "В принципе, ситуация даже несколько лучше, чем была год назад, когда не было ни экономического кризиса, ни пандемии", - прокомментировал последний показатель Валерий Федоров.

По словам главы ВЦИОМ, 2/3 россиян считают, что действующий президент способен обеспечить стабильность в стране. "Существенных подвижек мы не видим", - отметил он. Кроме того, 72% жителей страны считают, что Путин лучше других подходит на роль президента.

Валерий Федоров рассказал также, как россияне оценивают правительство и его председателя. Одобрение деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина весь год росло и к ноябрю составило 44%. Рейтинг правительства в целом к концу осени зафиксирован на уровне 35%. При этом антирейтинг кабмина не вырос.