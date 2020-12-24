Видео: Япония запустила первый беспилотный пассажирский поезд

В Японии запустили первую беспилотную электричку. Состав будет курсировать по одному из маршрутов на юго-западном острове Кюсю, сообщает телеканал FNN.

Компания-оператор JR Kyushu 24 декабря осуществила пробную поездку поезда с пассажирами на борту. Состав передвигался в автоматическом режиме и самостоятельно преодолел участок железнодорожного полотна с переездом.

Добавим, что в головном вагоне для подстраховки находился машинист. Организаторы подчеркивают, что человек будет присутствовать в составе как минимум до марта 2022 года. К этому времени планируется окончательно убедиться в безопасности эксплуатации беспилотной электрички.

Руководитель JR Kyushu Тосихико Аояги рассказал журналистам, что возглавляемая им компания планирует развивать проект в условиях существующих в стране проблем со стареющим населением и низким уровнем рождаемости, которые негативно сказываются на количестве желающих работать машинистами.