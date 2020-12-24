Витебск приглашает на выставку работ учащихся из Союзного государства

Тысячелетний Витебск, который живописцы уже больше столетия склонны считать и уникальным героем полотен Марка Шагала - здесь он "обрел краску своего искусства", - приглашает 24 декабря на международную выставку-конкурс "Арт-объект 2021".

Совместный проект городской Детской художественной школы и областного музея, который в городе на берегу Западной Двины успел за истекшие 16 лет стать доброй традицией, на этот раз открывается под девизом "Мой знак любви".

Кроме работ витебских наследников великого мастера авангардного искусства, информирует БЕЛТА, на выставке в краеведческом музее представлены творческие работы их коллег из Союзного государства: школы искусств имени М.И. Глинки в Санкт-Петербурге и знаменитой смоленской детской художественной школы имени М.К. Тенишевой.

Креативные, яркие, сюжетные и абстрактные работы, рассказывают организаторы вернисажа, раскрывают тему "Любви и Гармонии" посредством пластики, формы и цвета. Они выполнены в технике декоративно-прикладного искусства, живописи, графики и скульптуры малых форм.

Выбранные участниками конкурса материалы, образы и колористическое решение выражают чувства и эмоции автора, объединяясь в названии объектов: "Влюбленные зайцы", "Ангел-хранитель", "Мама", "Новогодний натюрморт".

А подведение итогов конкурса-выставки, которая собирает друзей до 17 января, состоится в середине будущего месяца, уточняет агентство.