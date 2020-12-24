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24.12.2020 20:17
Рубрика: Власть

Чувство локтя

Владимир Путин - членам кабмина: Правительство прошло этот год в целом достойно
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Президент Владимир Путин считает, что кабмин в целом достойно отработал сложный уходящий год. Главное, что удалось не допустить критического спада экономики, но теперь от антикризисных мер надо переходить к стратегической повестке.
Владимир Путин призвал кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники. Фото: РИА Новости Владимир Путин призвал кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники. Фото: РИА Новости
Владимир Путин призвал кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники. Фото: РИА Новости

В конце каждого года глава государства встречается с министрами, чтобы оценить работу исполнительной власти. Такие беседы обычно проходят в Доме правительства после последнего заседания кабмина, но вчера традиция уступила духу времени - разговор прошел в режиме видеоконференции.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Год получился непростым, заметил Путин. В январе правительство в обновленном составе приступило к своим обязанностям, готовилось к тому, чтобы придать экономике страны ускорение, а уже через два месяца пришлось работать совершенно в другом режиме и над другими проблемами, поскольку Россия, как и остальной мир, оказалась лицом к лицу с эпидемией коронавируса. "А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно - думаю, что все вы со мной согласитесь, - кто чего стоит, на что способен на самом деле", - сказал Путин.

"Правительство прошло этот год в целом достойно, - заявил президент. - В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые сложные моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок". Недостатки были, признал Владимир Путин, и они не раз обсуждались. "Уверен, все необходимые выводы уже сделаны, но подавляющее большинство коллег показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность", - получили вице-премьеры и министры президентскую оценку.

"Мы с вами в таком составе работаем менее года, но за этот достаточно короткий срок многое удалось сделать, - уверен президент. - У нас с вами есть и взаимопонимание, есть понимание того, куда надо идти, есть чувство локтя. Именно благодаря командной работе мы смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия эпидемии".

Помощь получили те, кому было особенно сложно - семьи с детьми, люди, временно оказавшиеся без работы, - были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжаются знаковые инфраструктурные проекты, созданы новые стимулы для поддержки жилищного строительства. "Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад", - подчеркнул Путин.

Пройденные испытания, по словам президента, сплотили правительственную команду, закалили и укрепили профессиональный потенциал. Он в первую очередь выделил выросшую скорость принятия решений.

Теперь весь накопленный опыт нужно учесть для решения ключевых задач предстоящего года, переключился глава государства на ближайшее будущее. Речь не только о продолжающейся борьбе с пандемией, но и о модернизации первичного звена здравоохранения, восстановлении в полном объеме экономики и занятости, создании условий для повышения доходов граждан. "Нужно иметь в виду, что люди ждут перемен к лучшему и деятельность правительства и власти в целом оценивают по тому, что происходит в их реальной повседневной жизни", - напомнил Владимир Путин об ожиданиях населения. "Нам с вами надо действовать максимально собранно и ответственно, не списывать свои сбои и ошибки на сложности текущего периода, а добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня", - заявил президент.

Как раз днем ранее на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию обсуждались национальные цели развития, по ряду направлений решили установить более амбициозные показатели. "Нужно делать так, чтобы все наши действия отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России, как я вчера говорил", - заметил лидер страны. И у правительства, повторил он тезис с самой первой, январской встречи с министрами, есть все, чтобы национальные цели были обязательно достигнуты.

"Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит совершить и сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет совершить, и прежде всего в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека. Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке надо обеспечить", - заключил Владимир Путин. Он попросил министров быть готовыми к тому, чтобы в любой момент новогодних праздников вернуться к делам. "Ситуация, видите, непростая, - отметил президент, - поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось".

Именно благодаря командной работе мы смогли многое сделать, чтобы сгладить негативные последствия эпидемии 

Премьер-министр Михаил Мишустин в ответ от лица всех подчиненных заверил первое лицо государства, что правительство постарается выполнить все задачи, которые перед ним ставятся. "Спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время", - поблагодарил он президента.

"Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать и чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - сказал Мишустин.

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