Во Франции нынешнее Рождество, а оно здесь самый желанный семейный праздник, сильно подпорчено коронавирусом. Хотя в ночь с 24 на 25 декабря отменен комендантский час и люди смогут свободно навестить родственников, настроение у многих далеко не праздничное. Ведь до сих пор закрыты все концертные залы, театры, а они всегда под конец года готовят веселые программы для взрослых и детей. Правда, витрины многих магазинов, особенно таких знаменитых, как парижский универмаг Галери Лафайет, украшены не хуже, чем раньше. Но вот вечные спутники Рождества - Пер-Ноэли, эти местные Деды Морозы, встречаются крайне редко.

Каждый немецкий Санта-Клаус теперь сам придумывает, как, не нарушая рекомендаций властей, проводить свои представления и даже подарки дарить только вне помещений. Фото: AP

Раньше в декабре они шли нарасхват: не было отбоя от приглашений на утренники в частные и госкомпании. А сейчас если не полный штиль, то около этого. На весь столичный регион Иль-де-Франс, по данным местного агентства по трудоустройству, заявок на белобородых добряков в красных кафтанах всего несколько десятков, в то время как обычно счет идет на сотни.

Отсюда и настроение у актеров, перевоплощающихся в Дедов Морозов, прямо скажем, скверное. Один из них - благообразный житель городка Мерю, что под Парижем, по имени Брюно Леззи, который последние два десятилетия неплохо подрабатывал, ублажая детишек на разнообразных "елках", не скрывает разочарования. Ведь ему, лицедею и музыканту, который пошел по следам отца, также в свою бытность Пер-Ноэля, не поступило ни одного предложения. Из-за этого с финансами хуже некуда. Даже пришлось пойти на крайнюю меру - обратиться за помощью в Елисейский дворец. В ответе, подписанном начальником кабинета Эмманюэля Макрона, его уведомили о том, что "администрация президента не располагает средствами на эти цели", и переслали челобитную в префектуру его департамента. Реакции Брюно ждет до сих пор. И таких примеров масса.

Лишь некоторым удается выкручиваться, да и то в основном в провинции благодаря специализированным агентствам, таким как Monica Media, которое сделало ставку на тамошние рынки, торговые центры. Его директор снабдил Пер-Ноэлей защитными масками, строго настрого предупредив, чтобы те ни в коем случае не сажали детишек на колени, как принято, и вообще соблюдали социальную дистанцию. Что касается традиционного фотографирования, то пошли на уловку: сказочный волшебник должен был становиться на расстоянии в несколько метров за спинами ребятишек, с тем чтобы на снимке создавалось впечатление, что он рядом с ними.

В Италии грядущее Рождество несомненно войдет в историю как самый странный и грустный праздник, в котором не будет места большим семейным посиделкам до утра и поездкам с детьми в царство Санта-Клауса.

Пер-Ноэли придут в защитных масках. Им запрещено сажать детишек на колени

С четверга и вплоть до 6 января по всей стране начинаются "красные дни календаря", но не в смысле беспечного проведения времени, а совсем наоборот. На Рождество и Новый год Апеннины погрузятся в "праздничный карантин". Выходить из дома можно будет только в случае острой необходимости, связанной с работой или здоровьем.

Даже Папа Римский Франциск вынужден пересмотреть свои планы. Понтифик отслужит рождественскую мессу на два часа раньше обычного - так, чтобы люди смогли вернуться домой вовремя, не нарушая комендантского часа. Больше всего от ограничений страдают итальянские дети, и без того лишенные возможности полноценно ходить в школу и общаться со сверстниками. Максимум, что им светит на это Рождество, так это онлайн-конференция с Сантой, которую заблаговременно оплатят для них заботливые родители.

Но, к счастью, даже пандемия и строгие предписания правительства в некоторых случаях не способны противостоять рождественскому чуду. Так, мэр городка Фрассинелло Монферрато (область Пьемонт) Федерико Андреоне решил пойти против течения, издав специальное распоряжение, позволяющие Санта-Клаусу с 24 по 25 декабря нарушить правила "красной зоны", "проникнуть через дымоход" в жилища, чтобы вручить подарки 492 жителям крошечного населенного пункта. "Нет ничего прекраснее в мире, чем лицезреть детей, распаковывающих подарки рождественским утром", - объяснил градоначальник революционное по нынешним временам решение.

А как в Германии?

В Германии, где смертность от ковида обновила печальный антирекорд - 962 летальных исхода за сутки, царит не слишком праздничное настроение. И хотя услуги Санта-Клаусов не попали под карантинный запрет, спрос на них резко упал. По сравнению с прошлым годом заказов стало меньше на четверть, рассказали "Немецкой волне" в гамбургском агентстве развлечений. Там ввели строгие правила для "выездных" Сант: они обязаны носить под бородой респираторы типа FFP-2, регулярно менять рукавицы и по возможности устраивать передачу подарков на открытом воздухе. От прежнего шика, когда на праздник могли заказать весь рождественский комплект, включая сани с оленем Рудольфом, не осталось и следа. А еще сотрудникам пенсионного возраста пришлось отойти от дел. Некоторые сложили полномочия добровольно, как 68-летний предприниматель Вилли Дамен из города Целле, который больше 30 лет развлекал под Новый год немецких детишек, считая это не только бизнесом, но и призванием. В знак отчаяния он собственноручно укоротил бороду на три сантиметра.

"У меня сердце кровью обливается! Не представляю, как быть дальше. Ребятишки бросятся ко мне навстречу, захотят дотронуться, взять за руку - и что я должен им сказать? Держите дистанцию в полтора метра, дорогие детки?" - не прячет эмоций "заслуженный Санта" Нижней Саксонии. Между тем за несколько дней до католического Рождества и Нового года у жителей Германии все еще не было ясности, куда можно, а куда нельзя пойти на праздники. В ночь на 25 декабря будут открыты церкви, но далеко не все. К тому же в каждой земле действуют свои правила, вплоть до комендантского часа, который допускает выход из дома лишь по уважительной причине. Формально прогулки не запрещены, но власти обещали следить за тем, чтобы не допустить столпотворения. Повсюду действует запрет на ночное распитие алкоголя на улицах, а еще во многих городах, включая Берлин, официально запретили запускать фейерверки на центральных улицах и площадях.

Подготовила Екатерина Забродина