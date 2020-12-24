Володин: Проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан

Новый бюджет носит социально ориентированный характер, несмотря на спад в экономике, заявил спикер. По его словам, "государство взяло на себя полную ответственность, в бюджете заложены необходимые денежные средства", чтобы решать социальные вопросы. В том числе - вопросы здравоохранения, образования, выплата пособий и пенсий, помощь семьям с детьми.
Конкретнее - "37% бюджета направляются на социальные вопросы". Это значит, все обязательства перед россиянами, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены, резюмировал он.
Говоря о важных решениях на социальную тему, принятых в этом году, Володин напомнил о продлении программы материнского капитала, которая теперь распространяется на рождение первого ребенка. Кроме того, появилась возможность потратить маткапитал на строительство дома на садовом участке. А ученики начальной школы теперь обеспечены бесплатным горячим питанием, привел еще один пример глава нижней палаты.