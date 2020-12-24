Володин: Проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан

Новости

В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
Лето может сыграть с Робби в новых "Пиратах Карибского моря" 12:19
Путин поздравил Алиева с днем рождения 12:16
Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября 12:13
В ноябре в России выдали более 88 тысяч автокредитов 12:12
Матвиенко: Медведев пока не подавал заявление на получение мандата сенатора 12:08
Матвиенко уточнила условия действия закона о дистанционном образовании 12:08
Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны 12:02
Видео: Культовое купе Buick помыли впервые за 34 года 12:00
На mos.ru заработал сервис по поиску домашних животных 11:58
Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом 11:54
В Москву идут 15-градусные морозы 11:53
В Царском Селе появились дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны 11:51
В Башкирии 31 декабря объявлен нерабочим днем 11:48
Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов 11:38
Российские метрологи смогут повысить точность тестирования на COVID-19 11:34
У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры 11:25
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19 11:18
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы 11:16
Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД 11:13
Мэр Саратова самоизолировался из-за COVID-19 у родственника 11:12
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным днем 11:12
СК просит отправить под стражу пятерых бывших соратников Марцинкевича 11:04
Мишустин установил правила льготных кредитов для резидентов Арктики 10:45
В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 11:15
Рубрика: Экономика

Володин: Проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан

Текст: Татьяна Замахина
На финальном заседании осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы над федеральным бюджетом на предстоящие три года. Несмотря на дефицит этого документа, проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, подчеркнул он.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Новый бюджет носит социально ориентированный характер, несмотря на спад в экономике, заявил спикер. По его словам, "государство взяло на себя полную ответственность, в бюджете заложены необходимые денежные средства", чтобы решать социальные вопросы. В том числе - вопросы здравоохранения, образования, выплата пособий и пенсий, помощь семьям с детьми.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Президент предложил принять Единый национальный план за основу

Конкретнее - "37% бюджета направляются на социальные вопросы". Это значит, все обязательства перед россиянами, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены, резюмировал он.

Говоря о важных решениях на социальную тему, принятых в этом году, Володин напомнил о продлении программы материнского капитала, которая теперь распространяется на рождение первого ребенка. Кроме того, появилась возможность потратить маткапитал на строительство дома на садовом участке. А ученики начальной школы теперь обеспечены бесплатным горячим питанием, привел еще один пример глава нижней палаты.

Экономика Казна Федеральный бюджет Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Бюджет 2020-2022

Главное сегодня

В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего