Володин: Проблемы бюджета не будут перекладываться на граждан

На финальном заседании осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы над федеральным бюджетом на предстоящие три года. Несмотря на дефицит этого документа, проблемы не перекладываются на плечи наших граждан, подчеркнул он.

Новый бюджет носит социально ориентированный характер, несмотря на спад в экономике, заявил спикер. По его словам, "государство взяло на себя полную ответственность, в бюджете заложены необходимые денежные средства", чтобы решать социальные вопросы. В том числе - вопросы здравоохранения, образования, выплата пособий и пенсий, помощь семьям с детьми.

Конкретнее - "37% бюджета направляются на социальные вопросы". Это значит, все обязательства перед россиянами, несмотря на проблемы в экономике, будут выполнены, резюмировал он.

Говоря о важных решениях на социальную тему, принятых в этом году, Володин напомнил о продлении программы материнского капитала, которая теперь распространяется на рождение первого ребенка. Кроме того, появилась возможность потратить маткапитал на строительство дома на садовом участке. А ученики начальной школы теперь обеспечены бесплатным горячим питанием, привел еще один пример глава нижней палаты.