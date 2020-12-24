Слухи о том, что власти Британии разрабатывают "паспорта свободы" для тех, кто привился от коронавируса, вызвали бурные дебаты. И хотя официальные лица поспешили опровергнуть подобные планы, о них уже всерьез поговаривают и по ту сторону Ла-Манша.

Как выяснило агентство Reuters, о "паспортах вакцинации" речь пока действительно не идет. При этом минздрав королевства все же заключил с подрядчиком контракт на выпуск неких сертификатов для лиц с отрицательным тестом на COVID.

Напомним, The Times первой cообщила со ссылкой на источники в правительстве, что будущая система паспортов для привившихся от ковида призвана облегчить для них рабочие поездки по стране. По словам уполномоченного по делам вакцинации Надхима Захави, жители Альбиона, не сделавшие прививку, "могут столкнуться с отказом в посещении ресторанов, кинотеатров и спортивных мероприятий". Правда, член кабмина Майкл Гоув заверил СМИ, что ему об этом неизвестно. Между тем ЕС объявил, что вместе с ВОЗ начинает работу над единой системой сертификатов о вакцинации, которая "может стать полезной в контексте путешествий".