Новости

Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 20:42
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 20:34
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 19:47
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 19:42
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 19:30
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 19:19
Мурашко: Работа медучреждений в новогодние праздники будет усилена 19:07
ФАС разрешила создать совместное предпритие для развития 5G 19:05
Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявлен в ФРГ 19:04
В Воронеже задержан депутат гордумы 19:01
В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes 18:55
Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду 18:29
На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020" 17:11
В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V" 17:09
В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 20:45
Рубрика: В мире

Антитела пропишут в паспорте?

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Слухи о том, что власти Британии разрабатывают "паспорта свободы" для тех, кто привился от коронавируса, вызвали бурные дебаты. И хотя официальные лица поспешили опровергнуть подобные планы, о них уже всерьез поговаривают и по ту сторону Ла-Манша.

Как выяснило агентство Reuters, о "паспортах вакцинации" речь пока действительно не идет. При этом минздрав королевства все же заключил с подрядчиком контракт на выпуск неких сертификатов для лиц с отрицательным тестом на COVID.

В Британии выявили еще один штамм коронавируса

Напомним, The Times первой cообщила со ссылкой на источники в правительстве, что будущая система паспортов для привившихся от ковида призвана облегчить для них рабочие поездки по стране. По словам уполномоченного по делам вакцинации Надхима Захави, жители Альбиона, не сделавшие прививку, "могут столкнуться с отказом в посещении ресторанов, кинотеатров и спортивных мероприятий". Правда, член кабмина Майкл Гоув заверил СМИ, что ему об этом неизвестно. Между тем ЕС объявил, что вместе с ВОЗ начинает работу над единой системой сертификатов о вакцинации, которая "может стать полезной в контексте путешествий".

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Президент предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий
Собянин объявил 31 декабря нерабочим днем
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V"
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов"
В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек