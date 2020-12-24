Кризис, вызванный пандемией, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов населения. По данным Росстата, за девять месяцев сокращение составило 4,3 процента. И восстановление будет медленным.

Как прогнозирует минэкономразвития, в 2020 году реальные доходы упадут на 3 процента, в 2021-м вырастут на те же 3, а затем будут расти на 2,4-2,5 процента. Согласно же прогнозу института "Центра развития" НИУ ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян в уходящем году снизятся на 4,1 процента, а в 2021 году возрастут на 2,2. Далее рост замедлится до 1,9 процента в 2022 году. "Многолетняя стагнация реальных доходов россиян, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе", - отмечается в докладе "Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития", подготовленном в институте "Центр развития" НИУ ВШЭ. Справедливым, говорится в докладе, россияне считают экономический рост, который создается за счет включенности всего трудоспособного населения и в рамках которого материальные и нематериальные блага распределяются в интересах всех членов общества.

Кризис, вызванный пандемией, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов населения

Падение доходов во многом вызывается безработицей. По данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ), доля работающих по найму сократилась с 27 процентов до 24, а доля считающих себя безработными выросла с 4 до 6 процентов. Те же, кто сохранил работу, все чаще говорят о снижении зарплат и все реже - об уходе в отпуск. Ожидать материальной помощи от работодателей, которые несут убытки, сейчас не приходится. По мнению директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, даже угроза административной и уголовной ответственности не заставит владельцев небольших компаний оплачивать простой. Он считает, что работодатели не будут продлевать срочные контракты и настойчиво порекомендуют работникам брать отпуска без содержания.

По официальной статистике, в структуре денежных доходов населения наибольшую долю (около 60 процентов) занимает зарплата. Следом идут социальные выплаты, в том числе пенсии и стипендии (19), а также прочие денежные поступления, куда входят и теневые доходы (12,4). На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится 6,1 процента, на доходы от собственности - 4,4. Спад экономической активности отразился на всех источниках доходов.

Согласно исследованию, проведенному в июне 2020 года холдингом "Ромир", российской семье из трех человек, в которой двое работают, для "нормальной жизни" нужно в среднем 85,7 тыс. руб. в месяц. Доходом менее 20 тыс. руб. на человека готовы удовлетвориться 2 процента опрошенных - на 9,9 процента больше, чем в 2019 году. На 60 тыс. руб., 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц согласны 22 процента россиян. Почти столько же (21 процент) назвали желаемый семейный доход в 90-120 тыс. руб. Чуть менее 20 процентов респондентов сочли достаточным бюджет в 45-60 тыс. руб., а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб. устроил бы 4 процента респондентов. В опросе участвовали 1500 россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны. Наиболее высокими оказались запросы у жителей Северо-Западного (100,8 тыс. руб.), Уральского (95,4 тыс. руб.), Центрального (90,2 тыс. руб.), Дальневосточного (88,3 тыс. руб.) федеральных округов. При этом мужчины хотели бы иметь семейный бюджет в 88,4 тыс. руб., женщины - в 83,6 тыс. руб.

Интересно сравнить эти данные с "докоронавирусными" представлениями россиян о "справедливом" минимальном размере зарплаты. В декабре 2019 года треть из них считала, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных была согласна на 30-40 тыс. руб., каждый десятый полагал достаточным 21-30 тыс. руб. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". Согласно опросу, с несправедливостью из-за разницы в доходах сталкиваются 60 процентов граждан, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывает половина опрошенных, 38 процентов пожаловались на территориальное неравенство. На вопрос, чем можно снизить неравенство, 97 процентов респондентов дали ответ: "дополнительными усилиями государства".

В 2020 году реальные доходы населения упадут на 3 процента, в 2021-м вырастут на те же 3, а затем будут расти на 2,4-2,5 процента

По основному показателю (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы свести концы с концами. Одновременно с этим Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства.

Год назад, в декабре 2019-го, российские граждане называли справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считала, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных была согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагал достаточным 21-30 тыс. Кризис, вызванный эпидемией, изменил представления большинства о "нормальном" достатке. И даже быстрее, чем ожидалось.