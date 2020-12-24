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Xiaomi, не делай этого. Новый Mi 11 Pro может выйти очень неудачным

Текст:   Антон Благовещенский
24.12.2020,  
18:00
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Смартфон следующего поколения Xiaomi Mi 11 Pro, согласно свежим утечкам, может получить встроенную в экран фронтальную камеру, которая будет фотографировать буквально "сквозь пиксели". Однако эта инновация может сослужить компании плохую службу.

Дело в том, что ранее на рынок уже вышла модель с такой же фронтальной камерой - ZTE Axon 20 5G. Ее внимательно изучили журналисты The Verge и пришли к выводу, что качество съемки оставляет желать лучшего.

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Снимки, сделанные на фронталку этого девайса, получаются мутными и размытыми даже при ярком солнечном освещении, а в темноте качество съемки падает еще ниже. Кроме того, "невидимый" модуль камеры на самом деле просвечивает сквозь матрицу.

Хочется верить, что у Xiaomi получится лучше, однако обмануть физику, конечно, будет сложновато.

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