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24.12.2020 20:40
Рубрика: В мире

Дары с подтекстом

Зачем США поставляют Казахстану спецоборудование для контроля границ СНГ
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)
Помните знаменитое античное выражение "Бойся данайцев, дары приносящих" - о коварстве "бескорыстных дарителей", которое не утратило своего значения и поныне. Особенно если речь идет о "подарках" из Вашингтона отдельным странам, граничащим с Россией, на пространстве СНГ.

На сайте госдепартамента США появилось короткое сообщение из двух абзацев о том, что 11 декабря прошел очередной раунд ежегодного диалога о расширенном стратегическом партнерстве с Казахстаном (ESPD). В ходе него, помимо прочего, большое внимание было уделено сотрудничеству Вашингтона и Нур-Султана по вопросам безопасности и борьбе с терроризмом. По этим направлениям зафиксировано "позитивное развитие", которое выразилось в "строительстве учебного центра для пограничников, предназначенного для всего Центрально-Азиатского региона".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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Интерес США к границам в Центральной Азии не случаен. Регион имеет стратегическое значение для американцев с учетом близости двух государств России и Китая, которые в Вашингтоне без лишних экивоков называют главными геополитическими противниками. В том же Казахстане помимо космодрома Байконур расположен ряд важных объектов и полигонов министерства обороны РФ, используемых для обеспечения национальной безопасности не только России, но и ее союзников. На этом фоне строительством учебного центра для тренировок казахских пограничников под Алма-Аты, профинансированного программой экспортного контроля и пограничной безопасности госдепа США, дело не ограничилось. Как сообщается на сайте американского посольства в Казахстане, в минувшем октябре за счет Агентства по сокращению военной угрозы Пентагона (DTRA) обветшалые бараки в городе Усть-Каменогорск, что в 80 километрах от российской границы, были превращены в современный учебный центр. "Это учреждение мирового класса предоставляет силам безопасности Казахстана возможности получать критическую тренировку по обеспечению безопасности ядерных объектов и реагировать на инциденты на границе, обеспечивая продуктивное партнерство между DTRA и казахской национальной гвардией на будущее", - отмечается в сообщении.

Не исключено, что досмотровые комплексы на казахских КПП у границ с Россией и Киргизией будут обслуживать американские технические и военные специалисты

Как сообщили "РГ" информированные источники, теперь в Пентагоне намерены "развить успех" и усилить контроль над российско-казахской границей через поставку Казахстану специализированного оборудования для оснащения пунктов пропуска. Не исключено, что такие досмотровые комплексы на казахских КПП у границ с Россией и Киргизией будут обслуживать американские технические и военные специалисты. Только им одним и будет известно, какую информацию "снимает" и передает эта аппаратура. Речь идет о современных досмотровых стендах и специальных технических устройствах, программные возможности которых могут значительно отличаться от того, что официально заявлено в их технической документации, пояснили "РГ" специалисты.

В Пентагоне намерены "развить успех" и усилить контроль над российско-казахской границей через поставку Казахстану спецоборудования

Опыт "безвозмездной" передачи подобного оборудования Казахстану у США уже имеется. В 2014 году американцы расщедрились и подарили казахской погранслужбе 11 модульных комплексов общей стоимостью три миллиона долларов. По данным СМИ, тогда эта аппаратура была размещена в пункте технического наблюдения "Мыс Скалистый", расположенном в граничащей с Каспийским морем Мангистауской области. А еще раньше, в 2005-2006 годах, США передали казахским партнерам пограничное оборудование для досмотра автомобилей на наличие нелегальных наркотических средств. Тогда это осуществлялось под предлогом борьбы с наркотрафиком и терроризмом в рамках операции США - НАТО в Афганистане. Сегодня американцы из этой горной страны постепенно уходят, но щедро отгруженное Казахстану (и другим странам Центральной Азии) пограничное спецоборудование остается и продолжает работать.

Только вот в чьих интересах? Вопрос закономерный, ведь подчеркнутая "внимательность" военного ведомства США к безопасности границ близких партнеров по СНГ и ЕАЭС не может оставаться без внимания.

Кстати

24 декабря входящее в состав Пентагона Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) сообщило о разрешении госдепа США продать Казахстану самолеты разведки и наблюдения King Air B300ER Scorpion за 128 миллионов долларов. Самолеты будут оснащены американскими датчиками Raytheon Communications Intelligence (COMINT), радарами с активной решеткой с электронным сканированием, турельными оптическими инфракрасными датчиками WESCAM MX-15HDi Elector, системами автоматической электронной разведки (ELINT) и безопасной связью. Сообщается, что услуги поддержки оборудования будут предоставлены правительством США и его подрядчиками. "Предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Центральной Азии", - сообщили в DSCA.

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