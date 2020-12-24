Закупка лекарств в 2021 году будет проводиться централизованно

Мониторить лекарственный рынок в 2021 году будет новое учреждение, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге в четверг, 24 декабря.

Он пояснил, что по поручению правительства создан Федеральный центр лекарственного обеспечения, который будет заниматься закупками фармпрепаратов для 14 высокозатратных нозологий, проводить госзакупку вакцин для иммунизации населения в рамках национального календаря прививок. Министр отметил, что роль центра заключается и в прогнозировании потребностей в медпрепаратах.

"Этот центр станет одним из ключевых участников лекарственного оборота на территории страны", - подчеркнул министр.