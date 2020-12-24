Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

"Возвращено (в Верховную раду - прим. "РГ") с подписью президента", - говорится на сайте.

Подписанный документ до 31 декабря 2021 года продлевает возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 2014 года, однако так и не был введен в действие.