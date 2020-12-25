100 мероприятий за 2 дня: опубликована программа Гайдаровского форума - 2021

14 и 15 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) состоится Гайдаровский форум "Россия и мир после пандемии".

Из-за эпидемиологических ограничений в 2021 году Форум пройдет в объединенном (гибридном) формате. Эксперты и спикеры примут участие в дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, где профессионально оборудуют 9 телестудий. Наблюдать за ходом обсуждений все участники-зрители будут онлайн. Новый Гайдаровский форум станет самым доступным из всех ранее прошедших: предварительной регистрации для просмотра трансляции не потребуется - она будет без ограничений вестись на русском и английском языках. Соорганизаторами мероприятия традиционно выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

"Мир, а вместе с ним и Россия, столкнулись с беспрецедентным вызовом. Прошел год, это важная точка для осмысления накопленного опыта, для обсуждения путей дальнейшего развития. Кризис такого масштаба всегда несет в себе институциональные контуры будущего общества, закладывает основы экономических, политических и социальных процессов будущего. Именно это нам и предстоит обсудить", - так оценил смысл предстоящего форума ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В программе Форума заявлено проведение более 100 мероприятий за два дня. Это обусловлено не только возможностями нового онлайн-формата, но и возросшим количество тем, которые актуализировала и обострила пандемия коронавируса. Топовые российские и зарубежные спикеры будут обсуждать экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, проблематику рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизацию, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие, новые точки роста и другие актуальные темы.

Подробнее на сайте https://gaidarforum.ru/.