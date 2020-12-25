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25.12.2020 14:49
Рубрика: Культура

Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса

Текст: Инга Бугулова
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Звезда фильмов "Москва слезам не верит" и "Самая обаятельная и привлекательная" Ирина Муравьева восстанавливает здоровье после перенесенного коронавируса. О том, что актриса заболела, стало известно на днях, но положительный тест она получила еще на прошлой неделе.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19

По словам Тамары Михайловой, директора Малого театра, где служит актриса, Ирина Муравьева лечилась дома и сейчас уже чувствует себя хорошо.

"Что касается спектаклей с ее участием: "Всегда зовите Долли!" и "На всякого мудреца довольно простоты" пришлось отменить, а вот спектакль "Восемь любящих женщин", где занята актриса, мы не отменяли, поскольку у нас там два состава", - приводит слова Михайловой РИА Новости.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. На счету актрисы десятки ролей в спектаклях и кинолентах, она является народной артисткой России, лауреатом Государственной премии СССР и Премии Правительства РФ.

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