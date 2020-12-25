Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса

Звезда фильмов "Москва слезам не верит" и "Самая обаятельная и привлекательная" Ирина Муравьева восстанавливает здоровье после перенесенного коронавируса. О том, что актриса заболела, стало известно на днях, но положительный тест она получила еще на прошлой неделе.

По словам Тамары Михайловой, директора Малого театра, где служит актриса, Ирина Муравьева лечилась дома и сейчас уже чувствует себя хорошо.

"Что касается спектаклей с ее участием: "Всегда зовите Долли!" и "На всякого мудреца довольно простоты" пришлось отменить, а вот спектакль "Восемь любящих женщин", где занята актриса, мы не отменяли, поскольку у нас там два состава", - приводит слова Михайловой РИА Новости.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. На счету актрисы десятки ролей в спектаклях и кинолентах, она является народной артисткой России, лауреатом Государственной премии СССР и Премии Правительства РФ.