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25.12.2020 22:21
Рубрика: Общество

Александр Гинцбург поддержал введение "ковид-паспортов"

Текст: Александр Проценко
Медицинский работник возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Медицинский работник возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Медицинский работник возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1" назвал правильной идеей введение в России "ковид-паспортов". По словам авторитетного микробиолога, необходимо, чтобы каждый россиянин, привитый от коронавирусной инфекции, имел при себе специальный паспорт, подтверждающий, что он провакцинирован, вследствие чего на некоторое время полностью защищен от возможности заражения COVID-19.

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Александр Гинцбург заявил, что подобный документ необходимо вводить одновременно с началом вакцинации.

В телепередаче напомнили, что Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая - спустя три недели после первой.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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