Анжелика Варум поделилась секретами праздника

31 декабря на видеосервисе START, который основали ряд продюсеров, среди которых белорусы Алексей Троцюк и Виталий Шляппо, состоится онлайн-премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" от киностудии "Союзмультфильм".

C утра пользователи видеосервиса смогут посмотреть новую картину, главные роли в которой - Чебурашку и Крокодила Гену - озвучили популярные артисты Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Финальную песню для мультфильма написал композитор и певец Леонид Агутин, обладатель почетной грамоты Союзного государства за весомый вклад в развитие сотрудничества между Россией и Беларусью.

- Секрет любого праздника, - считает Анжелика Варум, - это присутствие рядом родных и близких твоему сердцу людей. Все прочее не так уж существенно. Что-либо планировать сегодня дело бессмысленное и неблагодарное. Поэтому сосредоточимся на главном на любимых и родных. Желаю нашим дорогим зрителям, чтобы их близкие были здоровы! Смотрите самый добрый, самый музыкальный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" и будьте счастливы в Новом году!

Чебурашка - любимый герой нескольких поколений, он без труда собирает за просмотром всю семью, вызывая интерес не только у детей. Мультфильм неизменно очаровывает и взрослых своей добротой, прекрасным юмором, возможностью поностальгировать. Художники - мультипликаторы создали очень глубокие и трогательные образы в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным. Сюжет мультфильма создатели пока держат в секрете, но, как и в классической версии, Чебурашка и его друг Крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба.