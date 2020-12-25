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25.12.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Безработица в ноябре сократилась до 6,1%

Текст: Алексей Дуэль

Уровень безработицы в России снижается и, по данным Росстата, в ноябре опустился до отметки 6,1%.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2020 г. составила 75,3 млн человек, из них 70,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,6 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - пояснили в Росстате.

Максимальный показатель этого года на уровне 6,4% безработных был зафиксирован в августе. Снижение по сравнению с октябрем составило 0,2%.

"Среди безработных доля женщин в ноябре составила 49,3%, городских жителей - 69,3%, молодежи от 15 до 25 лет - 17,9%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 19,5%, - добавили в Росстате. - Уровень безработицы среди сельских жителей (8,2%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (5,5%). Уровень безработицы женщин (6,2%) превышает уровень безработицы мужчин (6,1%)".

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Росстат

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