Более 30 авиарейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада

В Москве задержано и отменено более 30 рейсов. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Расписание".

Так, в аэропорту Домодедово отменили три вылета и 12 рейсов задержано. Во Внуково отменили пять рейсов, а семь - задержаны. В Шереметьево было задержано более 10 вылетов, и один рейс отменен.

Напомним, что в ночь на пятницу в столицу пришел циклон "Грета". Выпасть за сутки сможет до 11 см осадков, это одна пятая месячной нормы. МЧС предупредило водителей о ненастье, порекомендовав не совершать резких маневров и держать повышенную дистанцию. А лучше, оставив машину, воспользоваться общественным транспортом.