Большинство услуг центров занятости станут электронными

В 2021 году большинство услуг центров занятости переведут в электронный формат, благодаря созданию единой информационной платформы. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

В нем отмечается, что с помощью информационной платформы центры занятости также смогут обмениваться данными, изучать и анализировать ситуацию на рынке труда, прогнозировать запросы работодателей на несколько лет вперед. Также она позволит им подыскивать работу для соискателей по всей стране.

"Сейчас бизнес-процессы внутри центров занятости выстроены на разрозненных IT-платформах", - пояснили в АНО "Национальные приоритеты".

В Минтруде рассказали, что единая цифровая платформа будет внедряться одновременно с модернизацией центров занятости. До 2023 года их перепрофилируют в государственные кадровые агентства и переведут на новый стандарт обслуживания граждан. Так, в 2021 году модернизируют центры занятости в 61 российском регионе. Планируется их полное переоснащение, а также переобучение всех сотрудников. Все это предусмотрено новым федеральным проектом в составе нацпроекта "Демография" - "Содействие занятости".

В Минтруде также напомнили, что уже сегодня соискатели могут зарегистрировать свое резюме на площадке "Работа в России", которая предоставляет доступ к вакансиям в любом регионе.