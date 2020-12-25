ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Платежный Стандарт"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Платежный Стандарт". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщается, такое решение было принято за допущенные организацией нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной", - отмечается в сообщении ЦБ.

Там также говорится, что в РНКО "Платежный Стандарт" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. "Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", - подчеркивается в сообщении.

По величине активов кредитная организация занимала 395 место в банковской системе России и не являлось участником системы страхования вкладов.