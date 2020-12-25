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25.12.2020 07:55
Рубрика: Экономика

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Платежный Стандарт"

Текст: Светлана Ментюкова

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Платежный Стандарт". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как сообщается, такое решение было принято за допущенные организацией нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной", - отмечается в сообщении ЦБ.

Там также говорится, что в РНКО "Платежный Стандарт" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. "Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", - подчеркивается в сообщении.

По величине активов кредитная организация занимала 395 место в банковской системе России и не являлось участником системы страхования вкладов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков

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