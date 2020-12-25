Что в кино: лесные пожары, пещерные люди, дешевый хоррор, милый котик

"Огонь"
Крупнобюджетное кино о борьбе с лесными пожарами. В центре сюжета - десантный отряд Авиалесоохраны, состоящий из отважных мужчин, с героем Константина Хабенского во главе. По инициативе последнего в отряд принимается бойфренд его дочери, легкомысленный балбес, сыгранный Иваном Янковским, который в конце должен перевоспитаться и перестать быть легкомысленным балбесом, приняв деятельное участие в героическом спасении целой деревни от огня. В программе - различные невероятные подвиги на фоне пылающего ада. Это, собственно, то, ради чего всё затевалось. Впечатляюще, душераздирающе. Бонусом - Виктор Сухоруков в смешной шапке, забавная отсылка к "Мимино", рельефный торс Романа Курцына, небольшая сцена драки и даже один музыкальный номер. Единственная, пожалуй, новинка недели, которую нужно смотреть именно на большом экране.
"Семейка Крудс: Новоселье"
Сиквел в меру успешного мультика от Dreamworks про шумную семейку пещерных людей. В этот раз они встречают другую семейку, куда более цивилизованную, с говорящей фамилией Беттерман, которая живёт в ограждённом от враждебной среды стеной оазисе со всеми удобствами. И первую половину хронометража все занимаются тем, что выясняют, как и где правильнее жить: дикарями на природе или чистюлями в нормальном доме. А потом начинается ремейк сюжета из 87-го выпуска "Ералаша" под названием "Апельсин". Только про бананы. И с сильным уклоном в girl power. В целом довольно скучно, одна болтовня. Но есть и хорошее: милейшие волкопауки, например.
"Рождество кота Боба"
Котик по кличке Боб умер в этом году (да, проклятый 2020-й не щадил даже четвероногих), но успел сняться в экранизации второй книги трилогии Джеймса Боуэна в роли самого себя. К роли Боуэна - бывшего наркомана, спасённого дружбой с приблудившимся котом, вернулся Люк Тредэвэй. Здесь Люка и Боба пытается разлучить злая социальная служба. Но всё, конечно, заканчивается хорошо, ведь это - просто нехитрая рождественская история про бесстыдно милого кота, нагло эксплуатирующего свою запредельную мимимишность.
"Вдовий маяк"
Некогда популярный, но сдавший позиции писатель решает запереться на выходные в окутанном дурной славой маяке, чтобы потом свой опыт изложить на бумаге и снова стать популярным. Ну и там, естественно, всякая чертовщина с ним происходит. То есть как бы мистический хоррор. Но категории "Ы". Полулюбительского уровня, абсолютно смехотворный, с давно вышедшим в тираж актёром Крэйгом Шеффером (вы можете помнить его по оскароносной драме Роберт Редфорда "Там, где течёт река") в главной роли. Чтобы добровольно отдать за это деньги, нужно быть особо тонким ценителем подобного. Хотя да, стоит отметить, летающий монстр в конце чудесный. Но тоже смехотворный.
"Дебошир"
Про боксёра Чака Уэпнера в 2016 году выходил фильм "Реальный Рокки" (это у нас, на самом деле он просто Chuck) с Ливом Шрайбером, Элизабет Мосс, Наоми Уоттс и Роном Перлманом, но режиссёр и сценарист Кен Кушнер спустя два года почему-то решил, что Уэпнеру нужен ещё один байопик. С не такими крупнокалиберными актёрами (Зэк Макгоун, Эми Смарт, Тэрин Мэннинг, Джо Пантольяно) и в целом заметно победнее. Что вдвойне странно, учитывая, что известен Уэпнер главным образом благодаря поражению - пусть и достойному - Мохаммеду Али. Ну и ещё тем, что отчасти его история вроде как вдохновила Сильвестра Сталлоне на создание своей знаменитой франшизы. Чак даже должен был появиться в камео во второй части, но оказался бездарным актёром и был вычеркнут. "Дебошир" почти пошагово следует сюжету фильма-предшественника, лишь добавляя в финальной части ещё пару эпизодов из жизни Уэпнера - и это единственная его ценность. Весьма сомнительная.
"Реальные пацаны против зомби"
Популярный российский ситком на той неделе разжился полнометражкой, приправленной относительно оригинальным сеттингом: в Перми вдруг наступает зомби-апокалипсис. Это могло бы быть даже смешным, если бы не было совершенно не смешным. Впрочем, своя аудитория у действующих лиц давно образовалась - и ей, вполне вероятно, это всё "зайдёт".
"Самый Новый год!"
Ещё одна российская комедия, всё ещё доступная в кино, - не шибко потешная, но безобидная и, как ни удивительно, нестыдная лента Антонины Руже, ранее продюсировавшей чудовищные фильмы Дмитрия Суворова. Главный герой в исполнении Романа Курцына - попаданец, странным образом оказывающийся в том самом вечере, когда он родился. А родился он в новогоднюю ночь в 1993 году. Девяностые и Новый год - довольно перспективное сочетание, но пользуется им "Самый Новый год!" до обидного вяло. Впрочем, как минимум одна удачная шутка там есть - увы, ждать её придётся долго, она звучит перед самыми титрами.
"Брешь"
Желающие понаблюдать за тем, как Брюс Уиллис пляшет на могиле своей карьеры, добро пожаловать на это трёхкопеечное убожество, притворяющееся фантастическим хоррором. Сюжет у него такой: к 2242 году человечество окончательно загадило Землю, и несколько миллионов избранных отправляются на некую "Новую Землю", бросая оставшихся подыхать на испорченной планете. На последнем ковчеге обнаруживается какая-то злобная инопланетная тварь - нет, ну представьте себе, надо же было такое придумать, а? Да ещё и реализовать соответственно.
"Сентенция"
Небезынтересный и не лишённый художественной оригинальности фильм о последних днях жизни Варлама Шаламова, которые он проводил в крайне плачевном состоянии в доме престарелых. В это время двое журналистов с большим риском для себя стараются спасти литературное наследие писателя. Полнометражный дебют в игровом кино режиссёра и сценариста Дмитрия Рудакова определённо можно назвать удачным.
Также на экранах: мультик "Барбоскины на даче"; балет "Ромео и Джульетта"; итальянский триллер "Гости на вилле".