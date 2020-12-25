Что в кино: лесные пожары, пещерные люди, дешевый хоррор, милый котик

Хабенский в огне, пещерные люди в оазисе цивилизации, байопик про мужика, который выхватил от Мохаммеда Али, мимимишный котик поздравляет с наступающим.

"Огонь"

Фото: kinopoisk.ru

Крупнобюджетное кино о борьбе с лесными пожарами. В центре сюжета - десантный отряд Авиалесоохраны, состоящий из отважных мужчин, с героем Константина Хабенского во главе. По инициативе последнего в отряд принимается бойфренд его дочери, легкомысленный балбес, сыгранный Иваном Янковским, который в конце должен перевоспитаться и перестать быть легкомысленным балбесом, приняв деятельное участие в героическом спасении целой деревни от огня. В программе - различные невероятные подвиги на фоне пылающего ада. Это, собственно, то, ради чего всё затевалось. Впечатляюще, душераздирающе. Бонусом - Виктор Сухоруков в смешной шапке, забавная отсылка к "Мимино", рельефный торс Романа Курцына, небольшая сцена драки и даже один музыкальный номер. Единственная, пожалуй, новинка недели, которую нужно смотреть именно на большом экране.

"Семейка Крудс: Новоселье"

Фото: kinopoisk.ru

Сиквел в меру успешного мультика от Dreamworks про шумную семейку пещерных людей. В этот раз они встречают другую семейку, куда более цивилизованную, с говорящей фамилией Беттерман, которая живёт в ограждённом от враждебной среды стеной оазисе со всеми удобствами. И первую половину хронометража все занимаются тем, что выясняют, как и где правильнее жить: дикарями на природе или чистюлями в нормальном доме. А потом начинается ремейк сюжета из 87-го выпуска "Ералаша" под названием "Апельсин". Только про бананы. И с сильным уклоном в girl power. В целом довольно скучно, одна болтовня. Но есть и хорошее: милейшие волкопауки, например.

"Рождество кота Боба"

Фото: kinopoisk.ru

Котик по кличке Боб умер в этом году (да, проклятый 2020-й не щадил даже четвероногих), но успел сняться в экранизации второй книги трилогии Джеймса Боуэна в роли самого себя. К роли Боуэна - бывшего наркомана, спасённого дружбой с приблудившимся котом, вернулся Люк Тредэвэй. Здесь Люка и Боба пытается разлучить злая социальная служба. Но всё, конечно, заканчивается хорошо, ведь это - просто нехитрая рождественская история про бесстыдно милого кота, нагло эксплуатирующего свою запредельную мимимишность.

"Вдовий маяк"

Фото: kinopoisk.ru

Некогда популярный, но сдавший позиции писатель решает запереться на выходные в окутанном дурной славой маяке, чтобы потом свой опыт изложить на бумаге и снова стать популярным. Ну и там, естественно, всякая чертовщина с ним происходит. То есть как бы мистический хоррор. Но категории "Ы". Полулюбительского уровня, абсолютно смехотворный, с давно вышедшим в тираж актёром Крэйгом Шеффером (вы можете помнить его по оскароносной драме Роберт Редфорда "Там, где течёт река") в главной роли. Чтобы добровольно отдать за это деньги, нужно быть особо тонким ценителем подобного. Хотя да, стоит отметить, летающий монстр в конце чудесный. Но тоже смехотворный.

"Дебошир"

Фото: kinopoisk.ru

Про боксёра Чака Уэпнера в 2016 году выходил фильм "Реальный Рокки" (это у нас, на самом деле он просто Chuck) с Ливом Шрайбером, Элизабет Мосс, Наоми Уоттс и Роном Перлманом, но режиссёр и сценарист Кен Кушнер спустя два года почему-то решил, что Уэпнеру нужен ещё один байопик. С не такими крупнокалиберными актёрами (Зэк Макгоун, Эми Смарт, Тэрин Мэннинг, Джо Пантольяно) и в целом заметно победнее. Что вдвойне странно, учитывая, что известен Уэпнер главным образом благодаря поражению - пусть и достойному - Мохаммеду Али. Ну и ещё тем, что отчасти его история вроде как вдохновила Сильвестра Сталлоне на создание своей знаменитой франшизы. Чак даже должен был появиться в камео во второй части, но оказался бездарным актёром и был вычеркнут. "Дебошир" почти пошагово следует сюжету фильма-предшественника, лишь добавляя в финальной части ещё пару эпизодов из жизни Уэпнера - и это единственная его ценность. Весьма сомнительная.

"Реальные пацаны против зомби"

Фото: kinopoisk.ru

Популярный российский ситком на той неделе разжился полнометражкой, приправленной относительно оригинальным сеттингом: в Перми вдруг наступает зомби-апокалипсис. Это могло бы быть даже смешным, если бы не было совершенно не смешным. Впрочем, своя аудитория у действующих лиц давно образовалась - и ей, вполне вероятно, это всё "зайдёт".

"Самый Новый год!"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё одна российская комедия, всё ещё доступная в кино, - не шибко потешная, но безобидная и, как ни удивительно, нестыдная лента Антонины Руже, ранее продюсировавшей чудовищные фильмы Дмитрия Суворова. Главный герой в исполнении Романа Курцына - попаданец, странным образом оказывающийся в том самом вечере, когда он родился. А родился он в новогоднюю ночь в 1993 году. Девяностые и Новый год - довольно перспективное сочетание, но пользуется им "Самый Новый год!" до обидного вяло. Впрочем, как минимум одна удачная шутка там есть - увы, ждать её придётся долго, она звучит перед самыми титрами.

"Брешь"

Фото: kinopoisk.ru

Желающие понаблюдать за тем, как Брюс Уиллис пляшет на могиле своей карьеры, добро пожаловать на это трёхкопеечное убожество, притворяющееся фантастическим хоррором. Сюжет у него такой: к 2242 году человечество окончательно загадило Землю, и несколько миллионов избранных отправляются на некую "Новую Землю", бросая оставшихся подыхать на испорченной планете. На последнем ковчеге обнаруживается какая-то злобная инопланетная тварь - нет, ну представьте себе, надо же было такое придумать, а? Да ещё и реализовать соответственно.

"Сентенция"

Фото: kinopoisk.ru

Небезынтересный и не лишённый художественной оригинальности фильм о последних днях жизни Варлама Шаламова, которые он проводил в крайне плачевном состоянии в доме престарелых. В это время двое журналистов с большим риском для себя стараются спасти литературное наследие писателя. Полнометражный дебют в игровом кино режиссёра и сценариста Дмитрия Рудакова определённо можно назвать удачным.

Также на экранах: мультик "Барбоскины на даче"; балет "Ромео и Джульетта"; итальянский триллер "Гости на вилле".