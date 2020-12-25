CNN: В Огайо полицейский застрелил безоружного афроамериканца

В городе Колумбус (штат Огайо) сотрудник полиции застрелил безоружного темнокожего гражданина. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

По его данным, в ночь на вторник полицейский Адам Кой прибыл на вызов: звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. У одного из домов Кой заметил приближающегося к нему афроамериканца, который в одной руке держал сотовый телефон, а правая была вне поля зрения полицейского. По каким именно причинам страж порядка открыл огонь, пока не уточняется, пишет ТАСС.

От полученного ранения афроамериканец Андре Морис Хилл скончался. Оружия при нем не было. Позже выяснилось, что мужчина был приглашен в гости в тот дом, рядом с которым и был замечен. После случившегося сотрудника полиции отстранили от службы. Местные власти объявили о начале расследования.