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25 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8346)

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций

Опубликован 25 декабря 2020 г.

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

79. Башкирская общественная организация "Башкорт" (решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 22.05.2020 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 16.09.2020).

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