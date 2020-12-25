Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

79. Башкирская общественная организация "Башкорт" (решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 22.05.2020 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 16.09.2020).

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