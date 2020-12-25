Эрдоган заявил, что считает Путина честным человеком

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил на пресс-конференции после пятничной молитвы 25 декабря, что также считает президента РФ Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Тайипа Эрдогана как человека, который держит свое слово и "не виляет хвостом".

В ответ турецкий лидер заявил, что "эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью".