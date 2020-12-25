Фигуристка Щербакова еще не до конца восстановилась после коронавируса

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова практически безошибочно исполнила короткую программу на ЧР в Челябинске, но призналась, что до сих пор чувствует последствия перенесенного коронавируса. Из-за болезни спортсменка была вынуждена сняться с московского этапа Гран-при в конце ноября.

На чемпионате России Щербакова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной риттбергер", однако допустила помарку на одном из вращений. Анна получила за свой прокат 80,31 и перед последней разминкой занимала промежуточное первое место, обогнав упавшую с тройного акселя Камилу Валиеву.

- Прокатом я в принципе довольна, потому что чувствую, что не полностью восстановилась после болезни, - призналась Щербакова в интервью Первому каналу. - Старалась отключиться от этого и просто откататься, как умею. С прыжками это получилось. Я была очень сосредоточена, но после хорошо сделанного каскада отпустила себя и потерла контроль на вращении. Такое бывает. Несмотря на глупую ошибку, довольна. Сказывается болезнь. Но после соревнований будет время отдохнуть и долечиться.