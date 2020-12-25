Валиева упала с тройного акселя в короткой программе на ЧР

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева с падением исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

Юная ученица Этери Тутберидзе упала с тройного акселя - сложнейшего прыжка в женском одиночном катании.

Напомним, что впервые в карьере Валиева исполнила "триксель" на пятом этапе Кубка России в Москве. Причем сделала риппон - то есть подняла две руки наверх, усложнив исполнение. Но и тогда не обошлось без ошибки. У Камилы был степ-аут на приземлении.

В Челябинске фигуристка сделала этот элемент на тренировке. Однако в программе прыжок не получился. Но с остальным прыжковым контентом проблем не возникло. Камила исполнила тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп". Фигуристка, выступавшая в первой разминке, набрала 79,99 балла.