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06.12.2020 17:17
Рубрика: Спорт

Камила Валиева выиграла Кубок России с рекордными оценками

Текст: Анна Козина
Чемпионка мира среди юниоров, 14-летняя фигуристка Камила Валиева одержала победу на пятом и заключительном этапе Кубка России, который проходит в Москве на льду "Мегаспорта".
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила два четверных прыжка: каскад "четверной тулуп - двойной тулуп" и сольный тулуп, однако упала на тройном лутце. Но даже эта грубая ошибка не помешала Валиевой набрать фантастические баллы - 168,66. Камила улучшила мировой рекорд Александры Трусовой, установленный а Гран-при Канады в 2019 году (166,62).

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Кроме того, Валиева дважды превзошла оценки чемпионки Европы Алены Косторной, которая из-за положительного теста на коронавирус снялась с этого турнира. Напомним, что вчера в короткой программе Камила впервые на официальных стартах прыгнула тройной аксель и получила за прокат 86,20 балла (против 85,45 у Косторной в финале Гран-при-2019).

В сумме за два выступления победительница Кубка России набрала 254,86 балла. Официальное мировое достижение Косторной равняется 247,59 балла. Правда, рекорды Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев, так как были показаны на национальном старте, где фигуристы получают бонусные баллы за успешно выполненные элементы.

Вместе с Валиевой на пьедестал поднялись Ксения Цибинова (198,44) и Анастасия Тараканова (195,27).

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